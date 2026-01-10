El Gobierno lo establece: miles de trabajadores podrían ganar 518 euros más al año en 2026 con la subida del SMI

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno planea subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, pasando de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Este aumento supondría hasta 518 euros más al año para miles de trabajadores que cobran el SMI, con la intención de compensar el aumento del coste de vida. La propuesta prevé que los perceptores del SMI no tengan que declarar el IRPF en 2026, aunque está pendiente de negociación entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. La AIReF advierte que las subidas previas del SMI han provocado destrucción de hasta 150.000 empleos y que el sueldo mínimo es actualmente el más frecuente en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado desde sus inicios en 2018 por subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente, está fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, pero el Ejecutivo pretende subirlo un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros.

Esta medida supondría que miles de trabajadores en España que perciben el salario más bajo vean incrementada su remuneración y, aunque sea una subida moderada, poder afrontar el incremento generalizado de los precios en España, destacando la cesta de la compra y la vivienda.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado en sus redes sociales que "vamos a volver a subir el SMI porque queremos mejorar la vida de la gente trabajadora".

¿Declaración en el IRPF?

La líder de Sumar ha recordado que este aumento supondría "518 euros más al año y sin tributar en el IRPF" con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. En todo caso, debe ser negociado en el seno del Gobierno para, acto seguido, ser aprobado en el Consejo de Ministros, por lo que su puesta en marcha se puede demorar.

Además, la propuesta cuenta con que los perceptores del SMI no tengan la obligación de declarar la declaración de la Renta en este 2026. Este asunto ha propiciado un debate abierto entre el gabinete de Díaz y el de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, que aún no ha confirmado si estos trabajadores deberán presentarla este año.

Eso sí, en el caso de que finalmente los trabajadores que perciban la nómina mínima tengan que hacer la declaración del IRPF, la propuesta del Ministerio de Trabajo sería superior al 3,1% anunciado.

El incremento salarial ha sido trasladado a los sindicatos y a la patronal en la reunión celebrada el pasado miércoles 7 de enero, aunque el presidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), Antonio Garamendi, ya ha manifestado que el plan "nos parece una chapuza".

La fijación del salario mínimo es una competencia exclusiva del Ejecutivo central, quien lo establece anualmente por Real Decreto. Por ello, aunque se negocie con la sociedad civil, la última palabra la sigue teniendo el Gobierno.

En este sentido, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la subida progresiva del SMI ha provocado una acumulación de asalariados en un rango de sueldo similar a los 1.184 euros anuales.

Asimismo, la AIReF indica que las subidas de 2019 y 2023 del SMI destruyeron hasta 150.000 puestos de trabajo y que se ha convertido en el sueldo más frecuente de España.