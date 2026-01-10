Confirmado por el SEPE: los mayores de 52 años en paro perderán la ayuda de 480 euros si no presentan este documento

Las claves nuevo Generado con IA El SEPE exige a los mayores de 52 años en paro presentar la Declaración Anual de Rentas (DAR) para mantener la ayuda de 480 euros. La DAR debe entregarse cada 12 meses, incluyendo datos personales y justificando la carencia de rentas. No presentar la DAR o no cumplir los requisitos puede suponer la suspensión del subsidio y la reclamación de cantidades cobradas indebidamente. El plazo para presentar la DAR es de 15 días hábiles tras cumplirse el año desde el inicio del subsidio.

El Gobierno, mediante el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), ofrece una ayuda a mayores de 52 años que hayan agotado su subsidio de desempleo y estén dados de alta en el paro. La cuantía asciende a 480 euros, que es el 80% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Esta prestación se estableció con el objetivo de amparar a un grupo de población que encuentra muchos problemas para encontrar trabajo. Las empresas, en líneas generales, optan por candidatos más jóvenes, por lo que los trabajadores más longevos se ven abocados a una situación de desempleo que en muchos casos se alarga hasta la jubilación.

De hecho, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa de desempleo de los mayores de 55 -situada en el 9,8%- ha superado a la cohorte de edad de entre los 25 y 54 años, fijada en el 9,4%.

Declaración Anual de Rentas (DAR)

Para percibir la prestación se deben cumplir una serie de requisitos, aunque incluso cumpliéndolos, el SEPE podría denegar la ayuda a los potenciales subsidiarios. ¿El motivo? No presentar la Declaración Anual de Rentas (DAR).

Esta consiste en un documento que se debe entregar ante el servicio de empleo cada vez que transcurran 12 meses desde la fecha del nacimiento del subsidio. En él, se deben incluir los datos personales y la información que justifique que se continúan cumpliendo las condiciones de la prestación y que se sufre una carencia de rentas.

🔵 ¿Estás cobrando un subsidio para mayores de 52 años?



Recuerda que tiene que presentar cada año una Declaración Anual de Rentas (DAR) para poder seguir percibiendo el subsidio.



🔵 INFO 👉https://t.co/pXEX57buNq



🔵 Presentar tu DAR con PRESOLICITUD 👉https://t.co/OoXW7C8Rpn pic.twitter.com/ZhA1ZTLQ7W — SEPE (@empleo_SEPE) December 29, 2025

Los requisitos principales para acceder son, en primer lugar, tener al menos 52 años, estar dado de alta en el paro y haber agotado la prestación contributiva por desempleo. En segundo lugar, tener cotizado mínimo 15 años durante la carrera laboral y haber cotizado por desempleo al menos seis años.

Si cuando se presente la Declaración Anual de Rentas estos no se cumplen, el SEPE suspenderá el subsidio "desde la fecha en la que se ha dejado de cumplirlo, y se reanudará en la fecha en la que vuelvas a cumplirlo", explica en su página web.

Además, la información del SEPE advierte de que "si no tienes derecho a seguir percibiendo el subsidio, se te reclamarán las cantidades que has cobrado indebidamente".

El DAR debe ser presentado en el plazo de 15 días hábiles siguientes al día en que se cumpla el plazo de los doce meses indicado anteriormente. Si existe una demora, la prestación será rechazada.