Miguel, 72 años, comparte piso con un joven de 24: "Me han subido el alquiler a 1.000€, casi la mitad de mi pensión"

Los precios de la vivienda en España han alcanzado niveles tan altos que cada vez más gente, incluso con un trabajo a tiempo completo o una pensión superior a la media, está apostando por compartir piso.

Según el portal inmobiliario Idealista, el precio de la vivienda usada en España registró una subida del 16,2% interanual durante el último trimestre de 2025. Además, los precios de los alquileres también van al alza.

Miguel Ángel, sevillano de 72 años, comparte piso con un joven de 24 años porque el precio de su alquiler se ha disparado "un 23%", lo que le hizo prescindir de su total libertad en casa para convivir con alguien que podría ser su nieto. "Me han subido el alquiler a 1.000 euros, casi la mitad de mi pensión", revela en una entrevista con Hoy por Hoy.

Pensión de más de 2.000 euros

Aunque su pensión es bastante digna -superior a los 2.000 euros mensuales-, asegura que el motivo por el que hace unos meses optó por compartir la vivienda fue porque la "economía me obliga a ello". Aunque podría vivir solo, prefiere, de este modo, invertir sus ahorros en otras facturas al margen del inmueble.

"Empecé pagando 660 euros por una zona un poco periférica del casco urbano de Sevilla; estaba en buenas condiciones. Pero en casi tres años el alquiler ha pasado de ser la tercera parte de mi pensión a ser la mitad", narra Miguel Ángel.

Explica ante los micrófonos de la radio que ofertar el piso para compartirlo fue una decisión difícil, incluso comparable con casarse. "Voy a compartir ese piso, voy a perder una parte de mi libertad, de poder ir en pelotas por mi casa, y tengo que vivir con alguien que no conozco".

En todo caso, reconoce que a su compañero le afecta de lleno el problema de la vivienda en España, especialmente grave entre los jóvenes porque según Eurostat no se pueden emancipar de casa de sus padres hasta más allá de los 30 años.

"El chaval tiene su problema con la vivienda. Él es cocinero titulado y cobra el salario mínimo, 1.200 euros. Él invierte una tercera parte de sus ingresos en esta vivienda conmigo", reflexiona el jubilado sevillano.

Según Idealista, el precio de la vivienda en alquiler en la ciudad hispalense es, en diciembre de 2025, de 12,9 euros el metro cuadrado; un 7% más frente a diciembre del año anterior.