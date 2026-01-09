Iñaki Unsain advierte a los compradores de piso: “Sin más oferta, los precios seguirán disparados en 2026”

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda usada en España subió un 16,2% interanual en 2025, alcanzando los 2.639 euros por metro cuadrado. Iñaki Unsain advierte que, sin un aumento de la oferta, los precios seguirán disparados en 2026, tanto en venta como en alquiler. La caída de la oferta y la inseguridad jurídica han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado de alquiler o a venderlas. Unsain propone incrementar la oferta, agilizar trámites y dar seguridad jurídica para estabilizar el mercado y facilitar el acceso a la vivienda.

El precio de la vivienda continúa con su particular cuesta arriba. Por ejemplo, el de la vivienda usada aumentó un 16,2% interanual en 2025, según los datos de Idealista. De esta manera, el precio medio del metro cuadrado en España está ya en 2.639 euros.

Y la situación, más que echar el freno, continuará acelerándose en 2026. “Sin más oferta, los precios seguirán disparados”, afirma Iñaki Unsain, Personal Shopper Inmobiliario (PSI) y director general de ACV Gestión Inmobiliaria.

Y es que, desde su punto de vista (un diagnóstico que comparten otros muchos expertos), los precios continuarán marcando máximos históricos porque la oferta continúa cayendo tanto en venta como en alquiler.

“Impacto limitado”

Hay quien piensa que el problema de la vivienda es coyuntural. Algo que no comparte Iñaki Unsain: “Es un problema de oferta que arrastramos durante años y, mientras no se actúe sobre ella, cualquier otra medida tendrá un impacto limitado”.

Desde su parecer, 2025 ha sido un “ejercicio especialmente convulso”, que ha estado marcado por cambios regulatorios constantes. Dichos cambios “ni han logrado frenar la escalada de precios ni mejorar el acceso a la vivienda”.

Un año, el 2025, en el que la vivienda ha estado asociada “a más tensión, menos disponibilidad y mayor dificultad de acceso”.

De cara a 2025, y con los antecedentes ya descritos, el Personal Shopper Inmobiliario pronostica un incremento de precios “en torno al 5% y al 8%”. O, como él mismo define, “los precios seguirán tensionados”.

¿Qué soluciones hay? Una: aumentar la oferta disponible. “No es posible estabilizar el mercado sin construir más vivienda, sin incentivar la inversión y sin recuperar la confianza de los propietarios”, afirma Unsain.

Asimismo, y en el caso del alquiler, remarca que la caída de la oferta “responde, en gran medida, a la inseguridad jurídica y a la complejidad normativa, factores que han llevado a muchos propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a optar por la venta”.

Y, al haber menos oferta, hay más presión sobre los precios. Y precios más altos no hacen otra cosa que expulsar a una parte creciente de la demanda. Demanda, por su parte, que está al alza impulsada por el crecimiento demográfico y por una insuficiente producción de obra nueva.

“España necesita una estrategia clara y sostenida para aumentar la oferta, agilizar los trámites urbanísticos, facilitar la promoción de obra nueva, dar seguridad jurídica al alquiler y fomentar la colaboración entre administraciones y sector privado”, concluye Iñaki Unsain.