Ignacio, empleado de una tienda de ropa, sobre su sueldo: "Pago 1.400€ de alquiler, pero gano hasta 4.000€ al mes"

Ser joven y vivir de alquiler en Madrid sin la necesidad de compartir piso es misión imposible porque los precios de la vivienda son cada vez más altos, mientras que los salarios suben a un ritmo muy lento.

Para Ignacio, un joven madrileño que trabaja en una tienda de ropa, no es imposible. "Pago 1.400 euros de alquiler en el barrio de Salamanca por tres habitaciones y gano 3.000 o 4.000 euros al mes", desvela en una entrevista con el creador de contenido Sebastián Medina.

Su sueldo es muy superior al más habitual entre los jóvenes en España, abocados en muchos casos a ser mileuristas y a tener serios problemas para independizarse. La realidad es que trabaja en la tienda de lujo Loewe y, además de estar atendiendo clientes, también acude a eventos y a cenas para hilar una red con la que atraer más compradores.

De modelo a Loewe

Revela que en su profesión el salario no es fijo, como sí ocurre en la mayoría de empleos. Gran parte de su nómina "depende de la comisión", aunque una vez que ha aprendido las dinámicas de su trabajo asegura que el salario "está bien" y que le sirve para vivir en uno de los barrios más caros de la capital.

La historia de Ignacio no ha seguido una línea recta. Estuvo viviendo un tiempo en Australia e Indonesia, como muchos otros jóvenes españoles que buscan salir del país para mejorar su inglés, vivir nuevas experiencias y ahorrar mucho más dinero que en España.

Después, regresó a Madrid y se introdujo en el mundo del modelaje, que le sirvió como trampolín para acabar trabajando en una tienda de ropa de lujo con casi 200 años de historia.

"Empecé trabajando de modelo y poco a poco fui conociendo a gente y me fui metiendo en tienda, que me gusta la verdad", comenta durante la entrevista.

En el contexto actual, con muchos jóvenes bloqueados sin saber hacia dónde dirigir su futuro profesional, él reivindica el trabajo en la tienda como una gran oportunidad.

"Para este trabajo mi recomendación es tener paciencia, es duro. La gente sólo se piensa que es trabajo de tienda, pero también tienes que cenar con clientes, hablar, eventos... Recomiendo tener mucha paciencia y poco a poco llegará el buen trabajo, la nómina es buena, la verdad".

En paralelo, Ignacio combina su empleo con su espíritu emprendedor, ya que es el manager de unos artistas con los que se ha marcado el objetivo "de montar una especie de discográfica".