Un experto en hipotecas revela cuándo comprar vivienda en 2026: "Si el mercado se enfría la banca endurece condiciones"

La vivienda es el principal problema de los españoles en la actualidad, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La oferta de inmuebles es escasa, la demanda muy alta y el resultado es que los precios suben como la espuma, provocando una preocupante falta de acceso al hogar.

En este contexto, también entra en escena la situación del euríbor, índice de referencia para las hipotecas variables. A principios de 2025, cayó con fuerza y potenció el ahorro de los propietarios. Sin embargo, en la actualidad ha vuelto a repuntar, demostrando una vez más que es un indicador muy volátil.

Por ello, muchos potenciales compradores se preguntan, a la luz de la coyuntura actual, cuál es el mejor momento para adquirir una casa. Según el experto en hipotecas de Roams, Pablo Vega, es mejor hacerlo cuanto antes porque no hay señales de que el euríbor vaya a bajar en el futuro.

Buen momento para cerrar una hipoteca

"Con el arranque de 2026, lo más razonable es un escenario de estabilidad. Por eso tiene sentido plantearse cerrar ya si aparece la vivienda adecuada, sobre todo en grandes ciudades y mercados muy competidos, donde la demanda supera a la oferta", expone el especialista.

Y advierte de que ahora también es un buen momento para aquellos "perfiles más ajustados para conseguir la hipoteca (ingresos variables, poca antigüedad laboral o menor estabilidad) porque en cuanto el mercado se enfría la banca suele endurecer condiciones".

En cambio, los candidatos que sí pueden permitirse esperar son "quienes buscan sin prisa en zonas donde los precios no estén disparados y cuentan con un buen colchón de entrada, capacidad de ahorro y margen para asumir posibles cambios en la cuota".

Asimismo, según un estudio de Roams, las personas con hipoteca variable han comprobado que el margen de ahorro ya no es el mismo que a comienzos de 2025 a la hora de hacer la revisión anual. "El ahorro ha pasado de recortes de hasta 1.048 euros (enero) y de 1.492 euros en abril de 2025 a apenas 116 euros al año en diciembre", indica el estudio.

Otra opción es optar por una hipoteca fija y desvincularse de la volatilidad del índice del euríbor. Así, pagas siempre el mismo tipo de interés y la misma cuota durante todo el año. Una opción ideal cuando se cree que los tipos de interés pueden subir en el futuro.