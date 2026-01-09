Confirmado por el Gobierno: estos son los años que hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión en 2026

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una intervención en el Senado. Europa Press

Con la llegada de 2026 se ha producido un cambio que conviene ser tenido muy en cuenta por aquellas personas que se quieran jubilar dicho año. Y es que ha cambiado la edad de jubilación. ¿Por qué?

El origen hay que buscarlo en la reforma de las pensiones del año 2011. Dicha reforma lo que hizo fue establecer un calendario transitorio para pasar gradualmente de 65 a 67 años. Y será así hasta el año 2027.

En concreto, la Ley 27/2011 de actualización y modernización de la Seguridad Social introdujo que la edad ordinaria de jubilación pasase de 65 a 67 años. Pero, ojo, no de golpe, sino de manera progresiva durante 15 años, entre 2013 y 2027.​ También elevó poco a poco los años exigidos de cotización para poder seguir jubilándose a los 65 años.

Cambio en 2026

Desde el pasado 1 de enero, la edad de jubilación no es la misma que en 2025. Así, quienes quieran recibir el 100% de su pensión deben saber una serie de aspectos para no llevarse el susto de ver recortada la misma.

Así, si han cotizado menos de 38 años y 3 meses a la Seguridad Social, podrán acceder a la jubilación cuando tengan 66 años y 10 meses. Por lo tanto, hablamos de dos meses más que en 2025.

¿Y qué ocurre con quienes sí han cotizado esos 38 años y tres meses, o más? Pues que podrán hacerlo a los 65 años.

¿Qué va a pasar en 2027, el último año de aplicación de la ley del año 2011? Pues que quienes quieran jubilarse a los 65 años deberán acreditar haber cotizado 38 años y seis meses o más. Si no es así, deberán jubilarse a los 67 años para percibir el 100% de la pensión.

Coeficientes reductores

Cualquier persona puede adelantar su edad de jubilación y hacerlo antes de los años antes indicados. Eso sí, no cobrará el 100% porque la Seguridad Social le aplicará lo que se conoce como coeficientes reductores. Y se aplicarán para siempre.

Dicho importe se reducirá atendiendo tanto al número de meses (hasta 24 en el caso de jubilación anticipada voluntaria, y hasta 48, en involuntaria) como al número de años cotizados.

Por ejemplo, si una persona que tenga menos de 38 años y seis meses cotizado decide adelantar su jubilación de manera voluntaria dos años antes de la edad legal, su pensión se reducirá un 21%.

Otro caso. Si esa persona tiene más de 44 años y seis meses cotizados, y se jubila también dos años antes, su penalización será del 13%. Cuanto más se acerque la persona a la edad legal, menor será la penalización.