Jacinto, tras comprar una pollería como solución al precio de la vivienda: "Fueron 100.000 euros y 30.000 de reforma"

Las claves nuevo Generado con IA Jacinto Nieto decidió comprar y reformar una antigua pollería para convertirla en su vivienda ante la imposibilidad de acceder a un piso a precio razonable. La operación le costó 100.000 euros y la reforma integral sumó otros 30.000, alcanzando una inversión total de 130.000 euros. El local, de 59 metros construidos y 54 útiles, necesitó importantes cambios para transformarse en un hogar funcional y acogedor. La experiencia de Jacinto refleja cómo algunos españoles buscan soluciones poco convencionales para acceder a una vivienda propia ante la escalada de precios.

Ante la escalada del precio de la vivienda, cada vez más españoles exploran soluciones poco convencionales para acceder a un hogar en propiedad.

Jacinto Nieto es uno de esos casos. Tras años sin dar con una vivienda a un precio asumible, optó por reconvertir una antigua pollería en el lugar donde vivir.

"Llevaba ya un par de años buscando algún local por allí, por la zona donde vivía y trabajaba, hasta que apareció", explicó Jacinto en Y ahora Sonsoles.

Una opción diferente

Durante ese tiempo, visitó varios inmuebles sin éxito. "Yo estuve buscando como dos o tres años", explicó, hasta que encontró el lugar perfecto, un pequeño local que conocía bien: "De hecho, estuve comprando comida cuando estaba funcionando".

El espacio, de 59 metros construidos y 54 útiles, había sido un asador durante años. Cuando quedó disponible, Jacinto vio una oportunidad que otros no habían considerado.

"Nunca me hice a la idea de que en el mostrador tendría la cama, ni de lo que iba a suponer más adelante. Ha sido una aventura completamente", reconoció.

La operación económica, comparada con los precios de la vivienda en su zona, fue relativamente asequible. "Me costó 100.000 euros", señaló sobre el coste de compra.

Sin embargo, el local necesitaba una reforma integral para poder convertirse en una vivienda habitable. "La reforma, con todo el proyecto, fueron algo más de 30.000 euros", detalló. En total, la inversión rondó los 130.000 euros.

Jacinto tenía claro su propósito desde el principio: convertir un local comercial en un hogar funcional y acogedor. "Era la idea que tenía porque, dada la diferencia de precios y el trabajo que tenía, no me podía permitir comprarme un piso", admitió con sinceridad.

Su historia refleja la creatividad y el esfuerzo de muchos trabajadores que, ante las dificultades del mercado inmobiliario, buscan soluciones distintas para poder independizarse o mejorar sus condiciones de vida.

En su caso, lo que comenzó como una antigua pollería se ha convertido en un pequeño refugio hecho a medida, demostrando que con ingenio y determinación es posible encontrar alternativas fuera de lo convencional.