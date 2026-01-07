Ya es oficial: este es el próximo festivo en España, con un puente de hasta 4 días

Las claves nuevo Generado con IA El calendario laboral de 2026 en España ya es oficial y recoge 12 festivos nacionales, más dos festivos locales por municipio. El próximo gran festivo será el Viernes Santo, el 3 de abril, que permitirá un puente de hasta cuatro días en varias comunidades autónomas. 2026 contará con al menos cuatro puentes garantizados en toda España: Semana Santa, 1 de mayo, 12 de octubre y Navidad. El número y duración de los puentes puede variar según la comunidad autónoma y las decisiones sobre festivos regionales y traslados al lunes.

La publicación del calendario laboral de 2026 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) despeja una de las grandes dudas de cada inicio de año: cuándo caerán los festivos y qué puentes podrán aprovechar los trabajadores en España. Un dato clave para planificar vacaciones, escapadas o simplemente descansos largos.

El calendario de 2026 deja un balance desigual, ya que varios festivos nacionales coinciden en fin de semana. Aun así, el año contará con varios puentes relevantes y con un próximo festivo que permitirá disfrutar de hasta cuatro días consecutivos de descanso en muchas comunidades autónomas.

El primer gran alivio del calendario llega en primavera, con la Semana Santa como protagonista. Será el primer periodo largo de descanso común a todo el país y marcará el ritmo de los puentes en los primeros meses del año.

El siguiente festivo de carácter nacional en el calendario de 2026 es el Viernes Santo, que se celebrará el 3 de abril. Al caer en viernes, abre la puerta a un puente de tres días en toda España, que se amplía hasta cuatro en las comunidades que celebran también el Jueves Santo o el Lunes de Pascua.

En la práctica, esto supone que millones de trabajadores podrán disfrutar de un descanso largo entre el jueves 2 de abril y el lunes 6 de abril, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan o trabajen.

La Semana Santa vuelve a consolidarse como uno de los momentos clave del año para el turismo interior, las escapadas cortas y los viajes familiares, especialmente tras un inicio de año con pocos festivos entre semana.

Cuántos festivos hay en España en 2026

El calendario laboral de 2026 recoge 12 festivos oficiales, a los que se suman dos festivos locales que decide cada ayuntamiento. En total, los trabajadores podrán disfrutar de 14 días festivos a lo largo del año.

De esos 12 festivos oficiales, ocho se celebran de forma simultánea en toda España, mientras que los cuatro restantes dependen de la decisión de cada comunidad autónoma.

Este reparto hace que el número de puentes varíe notablemente según el territorio, especialmente en meses como marzo, abril o diciembre.

Estos son los ocho días festivos nacionales que se celebrarán en todo el país en 2026:

El 1 de enero, Año Nuevo, que caerá en jueves.

El 6 de enero, Epifanía del Señor, que será martes.

El 3 de abril, Viernes Santo, en viernes.

El 1 de mayo, Día del Trabajo, que también caerá en viernes.

El 15 de agosto, Asunción de la Virgen, en sábado.

El 12 de octubre, Día del Pilar, en lunes.

El 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, en lunes.

El 25 de diciembre, Navidad, que será jueves.

Este reparto deja varios festivos estratégicamente bien colocados, aunque otros, como el 15 de agosto, pierden atractivo al caer en sábado.

Los festivos que eligen las comunidades autónomas

Además de los festivos comunes, las comunidades autónomas pueden designar cuatro días adicionales. En 2026, muchas han optado por trasladar a lunes los festivos que caen en domingo, como el 1 de noviembre (Todos los Santos) y el 6 de diciembre (Constitución).

Otras comunidades han preferido mantener celebraciones tradicionales como San José (19 de marzo), Santiago Apóstol (25 de julio) o añadir días propios ligados a su identidad regional.

Estas decisiones influyen directamente en el número de puentes y en la duración real de algunos periodos festivos.

Pese a que algunos festivos caen en fin de semana, 2026 contará con cuatro puentes garantizados en todas las comunidades autónomas:

Semana Santa, con opciones de tres o cuatro días.

El puente del 1 de mayo, que será viernes.

El puente del 12 de octubre, al caer en lunes.

El puente de Navidad, con el 25 de diciembre en viernes.

A estos se suman otros puentes autonómicos que dependerán de la comunidad y de si se han trasladado determinados festivos al lunes.

Puentes destacados por CCAA

En Andalucía, el calendario permitirá disfrutar de puentes en Semana Santa, el 1 de mayo, el 12 de octubre, Todos los Santos, Constitución e incluso Navidad, lo que convierte 2026 en un año especialmente favorable.

Madrid repetirá un esquema similar, con puentes en Semana Santa, el Día del Trabajo, el Pilar, Todos los Santos, Constitución y Navidad, pese a que el 2 de mayo cae en sábado.

En Cataluña, destacan los puentes de Semana Santa, el 1 de mayo, la Diada (11 de septiembre) y Navidad, aunque San Juan caerá en miércoles y no permitirá puente largo.

Comunitat Valenciana contará con puentes en Semana Santa, el Día del Trabajo, el 9 de octubre, el Pilar y Navidad, uno de los calendarios más equilibrados del año.

En el País Vasco y Navarra, la combinación de Jueves Santo y Lunes de Pascua permitirá un puente largo en abril, además de los habituales de mayo, octubre y diciembre.

Festivos locales

A los festivos nacionales y autonómicos hay que sumar dos días festivos locales, que decide cada ayuntamiento. Estos días suelen coincidir con fiestas patronales y pueden convertir semanas aparentemente normales en oportunidades de descanso inesperadas.

Por eso, para tener el calendario laboral completo, es imprescindible consultar también los festivos municipales, especialmente si se quiere afinar al máximo la planificación de vacaciones.

El calendario laboral de 2026 deja claro que, aunque algunos festivos pierden atractivo al caer en fin de semana, el año ofrece suficientes oportunidades para organizar escapadas y descansos largos.

La clave estará en aprovechar el primer gran festivo del año, la Semana Santa, y en anticiparse a los puentes de mayo, octubre y diciembre, que volverán a concentrar gran parte de los desplazamientos y la demanda turística.

Con el calendario ya publicado en el BOE, trabajadores y empresas pueden planificar con margen, ajustar vacaciones y evitar improvisaciones de última hora. En un año marcado por la previsión, saber cuándo cae el próximo festivo puede marcar la diferencia.