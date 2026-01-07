Soy experto en vivienda y esto subirá el alquiler en 2026: “Cientos de euros al mes”

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 finalizarán más de 600.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia, lo que podría provocar importantes subidas en las rentas. Expertos prevén incrementos de cientos de euros mensuales al actualizarse los precios de alquiler a las tarifas actuales, muy superiores a las de 2020-2021. La diferencia entre el precio actual del mercado y lo firmado hace cinco años será el principal factor de subida, especialmente en ciudades con alta demanda y escasa oferta. El impacto de la subida será mayor en el centro de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, y puede variar según la preferencia del propietario por la estabilidad del inquilino.

El año 2026 va a suponer una importante 'vuelta de tuerca' para muchas personas que viven de alquiler. Y es que más de 600.000 contratos concluyen este año recién iniciado, lo que se puede traducir en importantes subidas para muchos inquilinos. Así lo ve Eduardo Garbayo, COO de la plataforma de alquiler Spotahome.

“Estamos hablando de subidas que, en muchos casos, pueden ser de cientos de euros al mes, porque el mercado actual no tiene nada que ver con el de hace cinco años. La demanda es altísima, la oferta escasa y los precios se han disparado”, afirma el experto en alquiler.

Conviene recordar que, en 2020 y en 2021, hubo mucha gente que firmó contratos de alquiler. Y lo hicieron a precios de pandemia. Es decir, bajos porque había incertidumbre, menos movilidad y menos demanda. Ahora la situación ha cambiado.

“Cientos de euros”

Esos contratos firmados los años antes indicados tuvieron una duración de cinco años, si el casero era particular, o de siete, si era persona jurídica. Ahora, finalizados, el propietario tiene derecho a actualizar la renta a precios de mercado actual.

“Y claro, si comparas lo que se pagaba en 2020-2021 con lo que se paga hoy, estamos hablando de subidas que, en muchos casos, pueden ser de cientos de euros al mes”, incide el directivo de Spotahome.

Y añade: “Una familia que firmó su contrato en 2020/2021 probablemente consiguió un precio que hoy nos parecería casi imposible. Estamos hablando de rentas que, en algunos casos, pueden estar 200, 300 o incluso 400 euros por debajo de lo que se está pagando ahora por pisos equivalentes”.

¿Qué puede pasar? A la hora de renovar, el propietario tiene dos opciones: o negocia una renovación con la familia, o pone la vivienda en el mercado a precio actual.

Y si la diferencia entre lo que paga esa familia y lo que puede conseguir en el mercado es muy grande, “muchos propietarios optan por subir la renta significativamente o directamente buscar un nuevo inquilino que pague más”.

Entre los factores que determinarán la posible subida está, por ejemplo, la diferencia entre lo que pagabas y lo que vale ahora tu piso. “Si en 2020 firmaste un alquiler por 800 euros en un barrio que hoy está a 1.200, pues ahí tienes una brecha de 400 euros mensuales, casi 5.000 euros al año. Cuanto más barata era tu renta en su momento, más fuerte es posible que sea el ajuste”, remarca.

Otro factor a tener en cuenta es la ubicación. “En el centro de Madrid, Barcelona o Valencia, donde la demanda es feroz y la oferta escasísima, tendrá mayor impacto frente a una zona residencial o periférica con menos demanda”, continúa.

El tercer factor será la dinámica local de oferta y demanda. Hay ciudades o barrios donde la escasez de vivienda de alquiler es tan extrema que cualquier piso que sale al mercado se alquila en cuestión de horas, muchas veces por encima del precio de salida.

“En esos mercados, el propietario tiene todo el poder de negociación, y las subidas tienden a ser más elevadas. En cambio, en mercados más equilibrados, con más oferta disponible, las subidas pueden ser más moderadas”, pronostica Garbayo.

Y, el último factor, es lo que espera el propietario. “Hay caseros que valoran la estabilidad, que prefieren tener a un inquilino que paga, que cuida la vivienda, que no da problemas, y están dispuestos a hacer subidas más comedidas para mantener esa tranquilidad”, concluye el COO de Spotahome.