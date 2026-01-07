Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, advierte a los ciudadanos: “Ya no te revisa un inspector, lo hace un algoritmo"

Las claves nuevo Generado con IA Emilio Baena, extrabajador de Hacienda, advierte que ahora las declaraciones de la Renta son revisadas por algoritmos e inteligencia artificial, no inspectores humanos. La Agencia Tributaria utiliza Big Data y sistemas automáticos para analizar millones de datos y asignar a cada contribuyente un 'perfil de riesgo' que se actualiza en tiempo real. Seis señales clave pueden activar una investigación fiscal: gastos que no cuadran con los ingresos, movimientos de dinero sin justificar, operaciones internacionales o cripto, exceso de efectivo, registros en sociedades extranjeras y discrepancias con bancos. Baena recomienda planificar la estrategia fiscal, ya que la inteligencia artificial de Hacienda revisa constantemente las operaciones y cualquier incongruencia puede derivar en una inspección.

La declaración de la Renta es un trámite que, año tras año, realizan los ciudadanos que cumplan una serie de requisitos. Y es que, como decía un antiguo lema publicitario en la época de la transición, ‘Hacienda somos todos’.

A unos les saldrá a pagar, lo que no les hará gracia; a otros, a devolver, por lo que sonreirán de oreja a oreja. Pero unos y otros se olvidan de que Hacienda no 'duerme' una vez se ha cumplido el trámite. Porque, si lo desconocen, el fisco dispone de hasta cuatro años para poder revisar los datos aportados.

Un periodo que arranca el último día del plazo voluntario de la presentación de la declaración (habitualmente el 30 de junio del año siguiente al ejercicio fiscal declarado. Por tanto, para la renta de 2025, que se presente este 2026, el plazo de revisión de Hacienda concluirá en junio de 2030.

Millones de datos

Emilio Baena trabajó durante más de diez años en Hacienda. Por tanto, conoce de primera mano los procedimientos del fisco para reclamar a los contribuyentes por una declaración.

“​Te comparto las señales que, si las haces, 100% te van a investigar”, afirma el extrabajador del ministerio en la red social LinkedIn.

Desde su punto de vista, y durante años, “Hacienda funcionaba con revisiones manuales y expedientes en papel”. Pero hoy, según explica, “la realidad es otra”. ¿Cuál es esa otra realidad?

Pues que “la Agencia Tributaria usa herramientas de Big Data e inteligencia artificial para analizar millones de datos cada día”.

Por tanto, “cada contribuyente, persona o empresa, tiene un ‘perfil de riesgo’, una puntuación dinámica que se actualiza en tiempo real según unos parámetros definidos”. ¿Cuáles son esos parámetros? Baena los sintetiza en seis.

El primero de ellos son “los gastos que no encajan con tus ingresos”.​ El segundo, movimientos de dinero entre cuentas sin justificar. Y, el tercero, “operaciones internacionales o uso de criptomonedas”.​

A estos tres hay que añadir otros tres más: Exceso de efectivo o facturas con patrones anómalos; aparición en registros internacionales de sociedades; e incongruencias con la información que reportan bancos y plataformas.​

“Ya no hace falta que un inspector te revise.​ Lo hace un algoritmo, 24/7”, resume la situación Emilio Baena. “Y la IA no se cansa, no se distrae y no olvida.​ Cada compra, transferencia o inversión alimenta el sistema que decide si mereces una inspección”.

Por tanto, y a su entender, “la estrategia fiscal no es opcional: es tu defensa.​ Planificar no es evadir. No basta con ser legal, también hay que parecerlo. ​Porque una inspección te agota, te quita tiempo, recursos y el sueño”.