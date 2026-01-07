Diego emigró a España hace 18 años y se hizo autónomo: "A pesar de los impuestos, vale la pena emprender"

Imagen de Diego Fernando en un vídeo y atendiendo a un cliente.

Se estima que en España residen algo más de un millón de personas de origen colombiano. De hecho, se estima que la comunidad colombiana es actualmente una de las más numerosas entre los extranjeros en nuestro país.

Muchos llegan con sueños, aspiraciones y, sobre todo, la idea de emprender, mirando a España con la oportunidad de asentarse con su propio negocio.

Uno de ellos fue Diego Fernando, un colombiano que llegó a Ibiza hace 18 años y ha creado su propio negocio: un club de nutrición.

Emprendiendo en España

Para gran parte de los emprendedores en España, ser autónomo supone enfrentarse a un entorno especialmente exigente, marcado por altas cuotas fijas a la Seguridad Social, una carga fiscal compleja y cambiante, y una burocracia constante que consume tiempo y recursos.

Por ello Diego, a través del perfil de Juan Lasprilla (@juanlasprilla_), confesaba cómo lo percibía él: "A ver, al principio como todos, no te gusta pagar los impuestos, tienes que pagarlo todo, pero así también gano".

"Vale la pena. Yo llevo ya 3 años con ello, al principio trabajaba en mi casa", aseguraba. "El latino suele pensar mucho en que no puedes emprender en España porque tienes que pagar muchos impuestos".

Sin embargo, su sueño de crear su propio negocio no le detuvo de ello, ni siquiera el precio del alquiler. "Por esta zona están por los 2.000 o 2.500 euros", afirmaba.

En su caso, Diego disfruta llevando una vida fitness y por ello quiso compartir su pasión con el resto formando su club de nutrición con toda clase de actividades para la gente activa de Ibiza.

"Es nuestro propio club", indicaba. "Hacemos un reto de 10 días con las personas para controlar peso, hacemos karaoke, hacemos deporte en ese espacio".

Asimismo, el emprendedor colombiano comparaba cómo en su país seguramente no habría funcionado su idea de club de nutrición, señalando gran parte de su éxito a la mentalidad que hay en España.

"En Colombia si es verdad que hay muchos clubes de nutrición", reconocía. "Pero seguro que habrás escuchado 'se montó un club y no funcionó', pero es por la mentalidad".

"La mentalidad de Colombia es pobre, una persona cobra dinero y lo primero que hace es gastárselo en 100 cervezas o de vacaciones".

Con su Healthy & Club gozando de éxito en la isla, ahora su siguiente objetivo es crecer: "El objetivo con este negocio es duplicarlo, o sea, abrir más club de nutrición aquí, aquí en la isla principalmente".

No obstante, a pesar de su afición por su club, Diego confesaba que su principal meta es alcanzar la libertad financiera.

"Más adelante me veo en el Caribe disfrutando de la playa", indicaba. "Esto se hace con un propósito y es tener lo que es la independencia económica. Entonces, en un futuro no muy lejano sí que es verdad que me veo con un estilo de vida bastante diferente".

Por ello su mensaje era claro: "Vamos a salir adelante. Venimos a salir adelante y eso es lo que conseguimos".