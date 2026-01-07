El BOE lo hace oficial: a partir de enero de 2026, tu nómina será menor por el aumento de este impuesto

Las claves nuevo Generado con IA A partir de enero de 2026, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supondrá un nuevo descuento en las nóminas de todos los trabajadores en España. El MEI implica un aporte del 0,9% de la base de cotización, repartido entre empresa (0,75%) y trabajador (0,15%). Este impuesto adicional se incrementará progresivamente: 1% en 2027, 1,10% en 2028 y 1,20% en 2029, y se mantendrá hasta 2050. El objetivo del MEI es reforzar el sistema público de pensiones, aunque no genera derechos extra para los trabajadores en su futura prestación.

La economía española, ya complicada de por sí, se enfrenta a nuevos retos que afectan directamente a los trabajadores.

Desde los primeros días de 2026, el incremento de una deducción existente comenzará a reflejarse en las nóminas, reduciendo de manera inminente el salario neto de todos los cotizantes y limitando su capacidad de ahorro.

Esta medida no será aislada, sino que se sumará a las contribuciones actuales y crecerá progresivamente en los próximos años, aumentando la presión financiera sobre quienes cotizan.

El MEI y su impacto

La deducción está vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un aporte adicional que se descuenta directamente de la nómina sobre la base de cotización.

Su función es reforzar el sistema público de pensiones y no genera derechos extra para los trabajadores en forma de incremento en su futura pensión.

El porcentaje aplicado se reparte entre la empresa y el empleado, aumentando la carga sobre el salario neto sin afectar otras cotizaciones.

El MEI, introducido mediante el Real Decreto-ley 2/2023 como parte de la reforma de las pensiones, busca asegurar la sostenibilidad futura del sistema.

Desde el 1 de enero de 2026, el tipo total es del 0,9% de la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,75% lo asumirá la empresa y el 0,15% el trabajador, que verá reflejado este importe como un descuento en su nómina.

En términos prácticos, para un trabajador con un salario bruto anual de 30.000 euros (y una base de cotización similar), el MEI supondrá 270 euros al año: 225 euros a cargo de la empresa y 45 euros a cargo del trabajador (4 euros al mes).

En el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima (en torno a 63.180 euros anuales), el impacto alcanza su tope: la aportación del trabajador será de unos 95 euros al año, mientras que la empresa aportará cerca de 474 euros.

Para salarios más bajos, el impacto será menor, pero constante, afectando a todos los trabajadores que cotizan por jubilación, sin importar su categoría profesional.

Este ajuste no será puntual; el MEI se incrementará de forma progresiva: 1% en 2027, 1,10% en 2028 y 1,20% en 2029, manteniéndose en ese nivel hasta 2050.

Con estas medidas se busca garantizar recursos estables para el sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población, consolidando una deducción que acompañará a los trabajadores durante buena parte de su vida laboral.