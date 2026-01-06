La Seguridad Social lo confirma: en 2026 suben los requisitos para jubilarse y no todos podrán hacerlo a los 65 años

Las claves nuevo Generado con IA En 2026 aumentan los requisitos para jubilarse: quienes no alcancen 38 años y 3 meses cotizados deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Solo podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses; el resto tendrá que esperar más. Las pensiones contributivas subirán un 2,7% y las no contributivas un 11,4% en 2026, con incrementos diferenciados según cargas familiares. A partir de 2027, solo quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses podrán jubilarse a los 65 años; el resto deberá esperar hasta los 67 años.

Con la llegada del nuevo año, entran en vigor los diferentes cambios en materia de impuestos, pensiones y normativas.

Si bien las pensiones han sufrido una serie de revalorizaciones afectando a las contributivas, no contributivas y mínimas, también son clave los requisitos.

Así, la Seguridad Social subirá la edad y período de cotización mínimo para poder acceder a la jubilación y su respectiva pensión.

La nueva edad de jubilación

En España, la jubilación se basa en un sistema público de pensiones gestionado por la Seguridad Social, que garantiza ingresos a las personas cuando alcanzan la edad de retiro.

A partir de este nuevo año, las pensiones contributivas tendrán una subida del 2,7%, mientras que las no contributivas aumentarán un 11,4%. Por su parte, la pensión mínima distinguirá en función de las cargas familiares: sin ellas subirá un 7% y con ellas, un 11,4%.

Para acceder a la pensión, es necesario haber cotizado durante un período mínimo, y el importe que se recibe depende de los años cotizados y de la base reguladora de los salarios.

El sistema permite distintas modalidades de jubilación. Existe la jubilación ordinaria, que se alcanza al cumplir la edad legal de retiro y los requisitos de cotización, y la jubilación anticipada, que permite retirarse antes pero con una reducción proporcional de la pensión.

También se contempla la jubilación parcial, combinando trabajo y pensión durante un período determinado.

Además, el sistema incentiva el retraso voluntario de la jubilación más allá de la edad legal, lo que puede aumentar la cuantía de la pensión.

De esta manera, se busca equilibrar la sostenibilidad financiera del sistema con la protección de los derechos de los trabajadores, garantizando un ingreso digno en la etapa de retiro.

Los requisitos básicos para jubilarse incluyen: haber alcanzado la edad legal de jubilación, haber cotizado un mínimo de 15 años a la Seguridad Social, y cumplir los criterios de acceso a la modalidad elegida.

En 2025, había dos opciones para poder jubilarse: a los 65 años si se contaban 38 años y 3 meses o más de cotización o, si no se alcanzaba ese período, era necesario tener 66 años y 8 meses de edad.

Sin embargo, en 2026 esta segunda opción se retrasa: quienes no alcancen los 38 años y 3 meses de cotización deberán tener 66 años y 10 meses para poder jubilarse.

Eso sí, aunque parezca lejano todavía, de cara a 2027 la edad legal de jubilación será aún mayor, culminando el calendario progresivo de retraso aprobado en la reforma del sistema de pensiones.

A partir de ese año, solo podrán jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado 38 años y 6 meses, mientras que el resto de trabajadores deberá esperar hasta los 67 años para acceder a la jubilación ordinaria.