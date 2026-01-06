Confirmado por la Seguridad Social: 92€ de tu nómina se destinarán a las pensiones si tu sueldo es superior a esta cifra

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha incrementado el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) al 0,9% de la base de cotización en 2026, una décima más que en 2025. Quienes perciban nóminas superiores a 61.214 euros deberán aportar hasta 92 euros anuales a las pensiones, quince euros más que el año anterior. Solo el 8% de los contribuyentes españoles alcanza la base máxima de cotización sobre la que se aplica este incremento. La edad mínima de jubilación sube en 2026 a 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses.

El sistema público de pensiones, debido al aumento de la esperanza de vida y a la inminente retirada del mercado laboral de la generación del baby boom, sufre una crisis de ingresos. En consecuencia, el Gobierno creó la legislatura pasada el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en una cotización adicional a la Seguridad Social que se descuenta de la nómina.

Así, en este 2026, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subido el MEI hasta el 0,9% de la base de cotización, una décima más que en 2025. De este porcentaje, el 0,75% (0,67% hasta ahora) corresponde a la empresa y el 0,15% al trabajador (0,13% antes del incremento).

En este sentido, los empleados con nóminas que superen los 61.214 euros deberán abonar hasta 92 euros anuales a las pensiones, quince euros más que en 2025. Por su parte, los salarios medios pagarán 5 euros más en este 2026.

El MEI se calcula sobre la base de cotización anual, que era de 58.914 euros anuales en 2025 y que este año ha subido a 61.214 euros. No obstante, sólo el 8% de los contribuyentes españoles alcanzan la base de cotización máxima.

La subida de 2026 forma parte de un incremento programado desde la aprobación de la Ley 21/2021 por el Ministerio de Seguridad Social, en aquel año encabezado por José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España. Esta norma sustituyó al factor de sostenibilidad aprobado por la anterior Administración del Partido Popular.

Ahora, cinco años después y con la ministra Elma Saiz al frente, se sigue apostando por un mecanismo que persigue disponer de ahorro acumulado para el periodo de 2033-2050, momento en que la generación del baby boom ya estará jubilada y se requerirá de un gasto en pensiones mayor.

En línea con esta estrategia de protección del sistema público de pensiones a largo plazo, el Gobierno ha aumentado la edad mínima de jubilación en 2026 hasta los 66 años y 10 meses si se han cotizado menos de 38 años y 3 meses. En 2025 era de 66 años y 8 meses y, en 2027, se llegará hasta los 67 años.

En este contexto, revolotea en el ambiente la duda de si las jóvenes generaciones van a disponer de pensión en el futuro. Un miedo basado en predicciones como la de la OCDE, que auguró recientemente que no están aseguradas en el futuro a no ser que se acometa un cambio profundo, como "conteniendo los costes de las pensiones".