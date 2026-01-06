Confirmado por Hacienda: el primer premio de la lotería del Niño 2026 será de 168.000 euros y no de 200.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El primer premio de la Lotería del Niño 2026 será de 168.000 euros netos por décimo, tras la retención de Hacienda. El sorteo del Niño repartirá 770 millones de euros en premios el 6 de enero, con varias categorías de premios. Los premios de hasta 40.000 euros por décimo están exentos de impuestos; a partir de esa cantidad, Hacienda aplica una retención del 20%. El segundo premio, tras la retención fiscal, será de 68.000 euros, y el tercero se cobra íntegramente al estar por debajo del límite de tributación.

Aquellos que no tuvieron fortuna en el sorteo de la Lotería de Navidad, y aquellos otros que sí fueron agraciados con algún premio y quieren repetir, tienen ante sí otra oportunidad. Se trata del sorteo del Niño que reparte 770 millones de euros en premios.

Será el próximo 6 de enero, día de Reyes, cuando los niños de San Ildefonso sacarán las bolas que harán florecer sonrisas a los afortunados. Cierto que los tres grandes premios no son tan elevados como en Navidad, pero sí atractivos.

Así, el primer premio es de dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo); el segundo, 750.000 euros por serie (75.000 euros al décimo); y, el tercero, de 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo).

La parte de Hacienda

Junto a estos tres grandes premios, hay otros menores. Pero son más premios si se compara con la lotería de Navidad. Eso hace que haya más posibilidades de que le toque algo a quien juegue.

Así, hay 20 premios de 3.500 euros por serie (350 euros al décimo); 1.400 premios de 1.000 euros por serie (100 euros al décimo); 5.000 premios de 400 euros por serie (40 euros al décimo); dos aproximaciones al primer premio de 1.200 euros al décimo; y otras dos aproximaciones al segundo premio de 610 euros al décimo, por ejemplo.

Sin embargo, y al igual que sucede en la lotería de Navidad, Hacienda se lleva su parte. No en todos los premios, pero sí en el primero y en el segundo. ¿Por qué?

Porque así queda reflejado en la ley 16/2012 que establece un gravamen para los premios de loterías y apuestas del Estado.

Recapitulemos: los premios iguales o inferiores a 40.000 euros por décimos no están sujetos a tributación. Es decir, que si una persona lleva un décimo agraciado con el tercer premio, cobrará los 25.000 euros en su totalidad.

¿Y si el premio es igual o superior a 40.000 euros? Entonces Hacienda efectuará una retención del 20%, pero no por la cantidad total del premio.

Pongamos el ejemplo del primer premio. Como hemos dicho, son 200.000 euros al décimo. Hacienda lo que hará es aplicar la retención sobre 160.000 euros, ya que los otros 40.000 euros no están sujetos a la misma.

Eso quiere decir que la persona que resulte agraciada con el primer premio acabará percibiendo la cantidad de 168.000 euros. Por tanto, Hacienda se queda con 32.000 euros.

Mientras que aquellos afortunados con el segundo premio, y tras aplicar Hacienda la retención a los 35.000 euros que no están exentos, percibirán 68.000 euros. Es decir, que la Agencia Tributaria se quedará con 7.000 euros.