Un autónomo de España, sobre montar un estanco: "Puede facturar 1 millón de euros, pero el problema son los beneficios"

Las claves nuevo Generado con IA Un autónomo español analiza la rentabilidad de montar un estanco, negocio considerado tradicionalmente seguro y con ingresos fijos. La inversión mínima para abrir un estanco ronda los 200.000 euros, a lo que se suman gastos de notaría, permisos y estrictas regulaciones. Los estancos funcionan mediante concesiones estatales con fecha de caducidad, lo que limita la permanencia del negocio. Aunque un estanco puede facturar hasta 1 millón de euros, el beneficio final tras impuestos puede quedarse en solo 37.000 euros anuales.

Un estanco en España siempre ha tenido fama de ser un negocio seguro, de esos que "dan dinero sí o sí" lo abras donde lo abras.

Y es que, de toda la vida, este negocio muchos lo han visto como una forma de ganarse la vida con tranquilidad y tener unos ingresos más o menos fijos cada mes.

Pero cuando te paras a hacer números de verdad y miras las cuentas con tranquilidad, la historia no es tan bonita como parece.

Así lo cuenta este autónomo, muy conocido en redes sociales, que como buen emprendedor decidió investigar a fondo cómo funciona este tipo de negocio.

"Tengo aquí delante el informe de cuánto costaría montar un estanco en este país. Tengo aquí todos los datos, la ficha, el entorno, el modelo de negocio, porque era un tipo de negocio que siempre me había parecido interesante", comienza explicando en su cuenta de Tiktok.

Y es que durante años, al igual que muchos otros empresarios, pensó que era una apuesta segura y que "con esto te haces millonario", admite.

Pero al revisar todo lo que hacía falta, su opinión fue todo lo contrario. "La inversión mínima de la que hablamos es de 200.000 euros", una cifra que ya echa para atrás a cualquiera. A eso hay que añadir gastos de notaría, permisos, horarios que no se pueden modificar y muchas normas que cumplir.

Sin embargo, a este punto se suma algo que muchos no saben. Y es que los estancos funcionan con una concesión del Estado, y esa concesión tiene fecha de caducidad, "no te lo puedes quedar de por vida", comenta.

Y es al ver los beneficios reales cuando llega la sorpresa. Hay estancos que mueven muchísimo dinero, pero el margen que queda al final es muy pequeño.

"En este caso, por ejemplo, de un municipio cercano llega a facturar 1 millón de euros, pero es que el problema llega cuando vas a ver los beneficios y se queda en unos 37.000 euros después de impuestos", señala.

"Cuando te pones a ver los números es un autoempleo, no haces un buen negocio, y esa es la realidad", concluye.