Alberto (35), agricultor: "Para producir 20 litros de aceite de oliva al año necesitas 15 olivos como mínimo"

Alberto es otra persona más que decidió huir del ritmo frenético de Madrid y encontró la paz en la 'España vaciada'. Se mudó a la provincia de Ciudad Real, donde adquirió una finca rústica con casa y tierras que ha ido reformando por su cuenta durante los últimos años.

No tiene un trabajo convencional de 9 a 17; su dedicación principal es mantener su estilo de vida autosuficiente. Alberto sigue el movimiento FIRE, Financial Independence, Retire Early, que podemos traducir como ser independiente económicamente y jubilarte pronto.

En uno de sus últimos vídeos de su canal @StocksandTomatoes saca la pizarra para mostrar cuánto costaría producir 20 litros de aceite de oliva por año para tres personas.

Inversiones, tomates y animales

Alberto dedica una parte de su tiempo a gestionar su cartera de inversión en bolsa. A través de YouTube y redes sociales, comparte sus conocimientos sobre economía doméstica, ahorro extremo y filosofía de inversión, lo que también le genera ingresos.

Y por otro lado está la parte rural. Es agricultor y ganadero de autoconsumo. Cultiva su propio huerto para gastar lo mínimo en comida. Produce aceite de oliva, cría animales que le proporcionan huevos y es un 'manitas' que construye y arregla todo lo necesario para su finca.

Según los cálculos de Alberto, para producir aceite de oliva de forma autosuficiente para una familia de tres personas, se requiere una superficie de 280 metros cuadrados y un marco de plantación de 4x5 metros, cuatro metros de distancia entre olivos y cinco entre las calles.

Esta distancia es muy importante porque permite que los árboles tengan espacio para crecer sin que sus raíces o copas invadan el espacio de otros. Y facilita el trabajo en el campo cuando toca varear para recoger las aceitunas.

Alberto explica que para conseguir 20 litros de aceite al año, se necesitan recolectar unos 133 kg de aceituna, asumiendo un rendimiento del 15%. Un olivo en plena producción, entre los 8 y 10 años, produce una media de 15 kg de aceituna, por lo que bastarían 9 árboles.

"He aplicado lo que se podría denominar un coeficiente de desviación", explica el madrileño. Esto se debe a la incertidumbre climática, las plagas y la tendencia del olivo a producir mucho un año y poco al siguiente. Por eso Alberto recomienda plantar más olivos y asegurar el suministro.

Pero plantar olivos no es para nada sencillo. Alberto señala que hay que adquirir los árboles, implantar un sistema de riego para mejorar el rendimiento y "un pequeño tractorcillo para trabajarlo mejor". Además, hay que preparar primero el campo para la plantación.

A todo ello hay que sumarle el mantenimiento habitual de un campo de olivos. Alberto realiza las

podas necesarias para la salud y formación del árbol. Utiliza fertilizantes para nutrir la tierra y mejorar la cosecha. Y también, aplica productos para prevenir o combatir plagas.