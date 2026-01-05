Rosana, emprendedora, sobre la realidad de la riqueza en España: "Yo no me levanto de la cama por menos de 5.000€"

Las claves nuevo Generado con IA Rosana Montaña, emprendedora y experta en ventas, defiende abiertamente su aspiración de no trabajar por menos de 5.000 euros, desafiando el tabú social español sobre hablar de dinero. La cultura en España tiende a asociar la ambición económica con la soberbia y mirar con recelo a quienes expresan sus metas financieras de manera transparente. Rosana critica la envidia social y propone que admirar el éxito ajeno y aprender de él podría mejorar la situación económica general del país. Sugiere que la mentalidad española debería cambiar: en vez de criticar a los exitosos, se debería buscar inspiración y aprender de sus logros.

En España, hablar de dinero sigue siendo un tema delicado. Y es que si alguien dice lo que gana o lo que espera ganar, rápidamente es etiquetado de creído o arrogante.

La cultura social española tiende a asociar la ambición económica con soberbia, y es frecuente que quienes defienden su valor sean mirados con recelo.

Una percepción que hace que muchos profesionales eviten hablar sobre sus ingresos o aspiraciones con amigos o familiares, aunque sean legítimas, y se conformen con lo que les toca, aunque sientan que podrían aspirar a más.

Pero Rosana Montaña, experta en ventas y emprendedora con más de 15 mil seguidores en Instagram, lo tiene claro. Y es que según ella, muchas veces se percibe como soberbia a quien simplemente apuesta por sí mismo y su talento.

"Yo no me levanto de la cama por menos de 5.000 pavos... y ¿por qué te parece que es soberbio y no te parece que es admirable?", comienza explicando en el podcast Mami qué dices.

Pues, para ella, uno de los grandes problemas de la sociedad española es la envidia. "En este país es que no admiramos. Tú ves de repente que alguien tiene un Lamborghini y tú estás deseando y soñando que a ver si se le jode con un trueno", confiesa.

Y es que en vez de aprender de quienes triunfan, la emprendedora reconoce que la mayor parte de nuestra sociedad critica o desea que fracasen los demás.

Rosana cree que cambiar esa mentalidad podría ser clave para mejorar la situación económica general del país. Pues, volviendo al caso del Lamborghini, la empresaria reconoce que lo correcto sería "acercarte a tener una conversación con él" para que te cuente "cómo lo has hecho".

Es en ese momento, cuando todo se ve diferente, ya que "si nosotros cambiamos ese concepto de abundancia económica y empezamos, en vez de envidiar, a admirar a la gente, podríamos conseguir todos muchísima más riqueza", reconoce.

Por ello, la empresaria afirma que la cultura laboral en España podría mejorar si, en lugar de criticar los éxitos ajenos, los ciudadanos buscaran inspiración y aprendizaje en ellos, tal y como hace ella, y no que ahora, lo normal es que "nos molesta que alguien gane más".