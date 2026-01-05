Raúl, propietario: “Compré un piso con 7.000 euros y me quedan unos 3.000 euros para hacer la reforma total”

Montaje con Raúl, propietario e inversor inmobiliario y la cocina del piso comprado por 6.000 euros. TikTok (@raulinvierte)

Las claves nuevo Generado con IA Raúl, inversor conocido como @raulinvierte, compró un piso por 7.121 euros y le quedan unos 3.000 euros para la reforma, todo con un presupuesto total de 10.000 euros. El objetivo principal de la reforma es priorizar lo imprescindible, como la instalación eléctrica, de agua y la seguridad, sin invertir en mejoras innecesarias para maximizar la rentabilidad. Raúl financió la operación con un préstamo personal a cuatro años y planea alquilar la vivienda para obtener ingresos mensuales, enfatizando la importancia de optimizar el gasto en reformas. El inversor aconseja analizar qué partes del piso necesitan reforma y cuáles están en buen estado, evitando gastar de más para obtener una mayor rentabilidad con una inversión mínima.

Raúl es un inversor inmobiliario conocido en redes sociales como @raulinvierte. En su cuenta aconseja a sus seguidores sobre optimización de recursos en la compraventa de viviendas.

En esta ocasión, comentó que tenía un presupuesto de 10.000 euros para comprar y reformar un piso que después alquilaría para recuperar su inversión.

Tras haber gastado 7.121 euros en la compra de dicho piso, disponía de alrededor de 3.000 euros para reformarlo. Así, compartió su técnica para conseguirlo dentro del presupuesto asignado, que además venía de un préstamo personal.

"No queremos mejorarlo mucho"

"Solo tenemos 10.000 euros, de los cuales ya hemos gastado 7.100 y pico euros en la compra del piso, más impuestos, notaría, registro y demás; nos quedan unos 3.000 euros para hacer la reforma total del piso", comenzó introduciendo la situación el inversor.

El desglose de los gastos, expuestos en el vídeo, es el siguiente: el piso costó 6.000 euros, en impuestos gastó 540 euros, en el registro 121 euros y en la notaría 456 euros.

De esta manera, Raúl explicó que en situaciones como aquella, con un presupuesto ajustado para reformas, es preciso ir descartando y enfocarse en lo importante.

En este caso señaló que "la cocina está totalmente para cambiar, los suelos valoraremos si cambiarlos o no, lo más probable es que sí, al menos en el salón y el baño no lo vamos a tocar porque está perfecto".

Así, expresó que la importancia de valorar qué se va a reformar es porque "no queremos mejorar el piso en exceso para que luego nos vaya a dar la misma rentabilidad que si lo reformáramos a poco coste".

"Hay que encontrar la manera de que el dinero que pongamos nos dé prácticamente la misma rentabilidad", aconsejó a sus seguidores.

@raulinvierte Solo tengo 10.000€ para TODO. Compra + reforma. Ni un euro más. En este inmueble estoy obligado a encontrar el equilibrio real entre calidad y rentabilidad. Por eso estoy priorizando lo imprescindible: - Instalación eléctrica en condiciones - Instalación de agua sin fugas - Seguridad y lo básico para que el inquilino pueda vivir bien Y después… toca afinar el lápiz. Aprovechar materiales económicos, comparar precios, reciclar lo que se pueda y tomar decisiones inteligentes para estirar el presupuesto al máximo. Esto no va de gastar más. Va de hacerlo rentable. Esto acaba de empezar. 🔥 ♬ sonido original - RAULINVIERTE

Para aclarar el concepto que intentaba expresar, aprovechó para poner un ejemplo: "Imaginaos que ahora nos gastamos 10.000 euros en reformar el piso entero, pues probablemente no lo vayamos a alquilar por mucho más que si reformáramos por 3.000 euros".

Con esto, sentenció que la clave consiste en gestionar, como hizo anteriormente, qué partes del piso están en buen estado y cuáles no.

Por ello, expresó que su prioridad con dicho piso eran una instalación eléctrica en condiciones, instalación de agua sin fugas, seguridad y "lo básico para que el inquilino pueda vivir bien".

De esta manera, compartió su valoración personal de la situación expresando que "estoy convencido de que hemos hecho una gran compra, una operación que ha salido rápida y no trastoca mucho mi ratio de endeudamiento".

El inversor explicó que los 10.000 euros son de un préstamo personal con un plazo de cuatro años, sin embargo aseguró que "de mi bolsillo no voy a poner ni un solo euro".

Asimismo, expuso que, como muchos otros inversores inmobiliarios, su objetivo era alquilar dicha vivienda: "En cuanto lo tengamos, lo vamos a poner en alquiler y si lo alquilamos por el precio que yo creo que podremos alquilarlo, nos llevaremos un dinero extra al mes".