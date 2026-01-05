Juan Carlos Soldado, experto en finanzas, sobre el precio de los pisos: “Los inmuebles de menos de 100.000€ se han acabado”

Montaje de Juan Carlos Soldado con el cartel de una vivienda en venta.

El precio de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano, sigue con su particular senda ascendente. Y, en 2026, no va a parar. Así queda reflejado en las predicciones de diferentes instituciones para el año que viene, tanto en compra como en alquiler.

Hay quien pensaba que dichos precios se tomarían un respiro el próximo año, por lo que estaban retrasando sus intenciones de compra. Pero no va a ser así. Además, los inmuebles más baratos cada vez son menos.

“Los inmuebles de menos de 100.000 euros se han acabado”, afirma Juan Carlos Soldado, experto en finanzas, en la red social LinkedIn.

Precio del metro cuadrado

El cofundador de la startup Muppy, especializada en el mercado residencial, explica el motivo de su afirmación tirando de datos. Así, en 2020, el precio medio del metro cuadrado en España rondaba los 1.700 euros el metro cuadrado.

“Eso significaba que un piso de 100 metros ‘normal’ costaba cerca de 170.000 euros. Cinco años después, en 2025, el precio medio se acerca a los 2.500 €/m². Por tanto, ese mismo piso vale ahora 250.000 euros”, indica.

Dicho de otra manera, se trata de un incremento del 46% en solo un lustro. “Y no solo han subido los pisos ‘buenos’. También han subido los pisos baratos”, añade.

Así, en 2020, era bastante común ver pisos en la horquilla que va de los 60.000 euros a los 80.000 euros “con potencial real”. Ese mismo activo, cinco años después, está entre los 120.000 y los 140.000 euros.

“Por eso, en España, por debajo de los 100.000 euros, ya no hay valor. Si un inmueble vale menos de 100.000 euros en 2025, es por uno de estos motivos: está en una zona sin demanda, tiene características sin liquidez o, simplemente, no tiene recorrido”, remarca.

¿Significa eso que no habrá pisos de entre 60.000 y 80.000 euros? “Claro que los habrá pero no quiere decir que sean una buena inversión porque te dé un 8% o un 10%”, apunta. Y aclara el por qué: “Porque no ofrecen ni proyección, seguridad, estabilidad de demanda ni capacidad de revalorización real”.

El resultado de esta situación es que “los pequeños inversores que ‘empiezan por lo barato’ suelen quedarse atrapados en activos sin salida, sin liquidez y sin potencial”.

Ante esta tesitura, surge la pregunta: ¿Dónde está el valor hoy? “Entre los 100.000 euros y los 200.000 euros. Ahí está la demanda real, la liquidez, la seguridad y el recorrido de los próximos años”, resalta Soldado.

¿Por qué? “Porque son los activos que absorben la llegada de nuevos residentes, el crecimiento de las ciudades principales y el efecto inflacionario que seguirá empujando el precio al alza”, concluye.