Confirmado por el BOE: nueva ayuda de hasta 1.380 euros anuales en 2026 para estos contribuyentes

Las claves nuevo Generado con IA El BOE confirma para 2026 el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), con hasta 1.380 euros anuales para menores de 3 años en familias vulnerables. La cuantía de la ayuda varía según la edad del menor: 1.380 euros anuales para menores de 3 años, 966 euros para menores de 3 a 6 años y 690 euros para menores de 6 a 18 años. El CAPI está vinculado al Ingreso Mínimo Vital, pero también pueden solicitarlo familias con rentas bajas que cumplan los requisitos, aunque no cobren el IMV. La ayuda se solicita online o presencialmente en la Seguridad Social y, en muchos casos, se concede automáticamente al solicitar el IMV si se cumplen los requisitos.

Un año más, el Boletín Oficial del Estado (BOE) vuelve a ser la brújula que marca el rumbo de las políticas sociales de cara a 2026.

En un contexto de inflación persistente y dificultades económicas, el refuerzo de las ayudas públicas se consolida como una herramienta clave para proteger a los hogares más vulnerables.

Entre ellos, la infancia sigue consolidándose como una prioridad estratégica, con especial atención a las familias con menos recursos.

En este marco, el BOE ha confirmado la continuidad y actualización del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación destinada a reducir la pobreza infantil y a reforzar la protección económica de los hogares con menores a cargo.

Esta ayuda forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y fue incorporada como una de sus principales mejoras tras la reforma que entró en vigor en febrero de 2022.

La cuantía del complemento varía en función de la edad del menor a 1 de enero de cada año, estableciendo tres tramos diferenciados que determinan el importe mensual y anual de la ayuda.

Para 2026, las cantidades quedan fijadas de la siguiente manera:

Menores de 3 años: 115 euros al mes, lo que supone hasta 1.380 euros anuales por cada hijo.

Menores de entre 3 y 6 años: 80,50 euros mensuales, con un total de 966 euros al año.

Menores de entre 6 y 18 años: 57,50 euros al mes, alcanzando 690 euros anuales.

Aunque el CAPI está vinculado al Ingreso Mínimo Vital, no se limita exclusivamente a quienes ya perciben esta prestación.

También pueden acceder a él las familias con rentas bajas que cumplan los límites de ingresos y patrimonio establecidos específicamente para la ayuda a la infancia, incluso aunque no cobren el IMV.

Cómo solicitar la ayuda

La solicitud puede realizarse a través dela web de la Seguridad Social o de forma presencial en sus oficinas, siendo necesario aportar documentación básica como el DNI o NIE, el libro de familia y el certificado de empadronamiento.

En muchos casos, el complemento se concede automáticamente al solicitar el IMV, y quienes ya perciben ayudas por hijo a cargo no necesitan solicitarlo de nuevo, ya que se reconoce de oficio si se cumplen los requisitos.

El plazo para solicitar la ayuda es de tres meses desde el nacimiento del menor o desde el momento en que se cumplen las condiciones exigidas.

El pago se realiza mensualmente mediante transferencia bancaria, y la Seguridad Social ofrece un simulador online para comprobar previamente si se tiene derecho a la prestación.