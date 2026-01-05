Confirmado por la AEMET: "Este 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años"

Las claves nuevo Generado con IA La AEMET confirma que este 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años, junto al de 2021. Madrid y otras ciudades como Segovia y Zaragoza han amanecido cubiertas de nieve, algo que no ocurría desde Filomena en 2021. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, con máximas de apenas 4 grados en Madrid y hasta -20 grados en zonas de montaña como los Pirineos. Se esperan nevadas en cotas bajas y heladas generalizadas, lo que complica los desplazamientos y obliga a extremar precauciones en carretera.

A tan solo 24 horas de la llegada de los Reyes Magos de Oriente, Madrid ha amanecido cubierta de nieve, al igual que otras ciudades de España, como Segovia o Zaragoza. Una estampa muy invernal que no veíamos en la capital desde la gran nevada de Filomena hace ya 5 años.

Aunque la borrasca Francis ya se ha hecho notar, parece que mañana, 6 de enero, el frío va a estar más presente que nunca.

Y es que tal y como alerta la Agencia Estatal de Meteorología, este martes, podría ser "el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años, junto con el del año 2021, previo a Filomena".

Las temperaturas serán muy bajas incluso en las horas centrales del día, cuando normalmente se alcanza el momento más cálido de la jornada.

En ciudades como Madrid, los termómetros apenas superarán los 4 grados, mientras que en León, Cuenca o Palencia rondarían los 3.

En otras capitales como Burgos, Ávila o Teruel, el frío será aún más acusado, con máximas que podrían quedarse cerca de los cero grados.

Este episodio se debe a la combinación de "una masa de aire de origen ártico", que provoca "temperaturas inferiores al promedio normal de la época del año", junto a la llegada de la borrasca Francis, que ya ha dejado grandes cantidades de lluvia y viento en los últimos días.

Temperaturas inferiores al promedio normal de la época del año. Heladas generalizadas y frío también en las horas centrales del día.



El 6 de enero podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos 40 años, junto con el del año 2021, previo a Filomena.



Desde ayer domingo, el aire frío se ha hecho con la Península, provocando temperaturas muy por debajo de lo normal, con heladas generalizadas y sensación de frío constante durante todo el día.

Las mínimas serán difíciles de llegar, especialmente entre el lunes y el miércoles, por lo que, según detalla la Aemet, "todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados", ya que "la madrugada del día 6 será heladora en buena parte de la Península y en Mallorca".

Sin embargo, lo peor está en las noches, que serán especialmente duras a partir de este lunes. Ciudades como Huesca o Pamplona podrían bajar hasta los -5 grados, mientras que en Teruel se espera que el termómetro marque hasta -7.

En zonas de montaña, como los Pirineos, se podrían alcanzar valores extremos de hasta -20 grados.

Sin embargo, además del frío, la nieve también será protagonista. Se esperan nevadas en cotas bajas, especialmente la víspera de Reyes, lo que podría complicar los desplazamientos tras las vacaciones.

En las próximas horas, ciudades como Madrid, Segovia, Soria, Cuenca o Teruel podrían ver cómo todo se cubre de blanco.

Por ello, los expertos advierten que para empezar bien el 2026 es importante no olvidarse del abrigo, la bufanda, los guantes y en especial, de tener mucho cuidado al volante ya que aún son muchas las carreteras que permanecen cortadas o con restricciones.