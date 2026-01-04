Jorge, dueño de una empresa energética: “El calefactor a medio o largo plazo sale más caro y puede ser peligroso”

Montaje con Jorge Blanco, CEO de la empresa Ceiber Energy y un radiador (Imagen de archivo).

La llegada del invierno este año trajo consigo unas temperaturas considerablemente bajas. Tanto es así, que los expertos han revelado que será de los inviernos más fríos en España desde hace muchos años.

Estas temperaturas invernales, además, han dejado entrever una dura realidad: el 20% de las familias en España no pueden encender la calefacción este invierno por no poder hacer frente a dicho gasto.

De esta manera, el CEO de la empresa Ceiber Energy, Jorge Blanco, habló en La Mirada Crítica sobre cómo es posible ahorrar en la factura de final de mes sin congelarse en el frío invierno.

Termostatos y calor solar

Lo primero que recomendó el experto es apagar la calefacción por la noche porque "por la noche, normalmente estamos en la cama, bien abrigados con las mantas y no hace falta".

Además, explicó que es importante "mantener un 'confort' climático que se mantiene durante el día, no por la noche; lo mejor es apagarla, por supuesto".

El siguiente consejo de ahorro del experto tiene que ver con los termostatos, ya que, a pesar de que los radiadores son útiles porque "ayudan a mantener un control climático en toda la casa", lo cierto es que "tienen un coste adicional".

Así sentenció que lo mejor es "un termostato programable, ya sea manual o con el móvil, que nos permita ajustarnos a nivel climático a cómo vamos a utilizar la vivienda o quién va a utilizar la vivienda".

"Lo que es ilógico es tener la calefacción puesta cuando no estamos en casa, hay que programar la casa en función de los horarios de trabajo, colegio, entre otros", continuó exponiendo el CEO.

De esta manera, manifestó que, en función de cuándo va a haber alguien en la vivienda, "se conecta la calefacción automáticamente media hora antes o algo así, esta es la mejor manera".

Otra recomendación de Blanco para mantener el calor en la vivienda consiste en aislarla térmicamente: "Una medida muy efectiva es, cuando hace sol, abrir todas las persianas y que entre la luz y el calor solar", comentó.

En cuanto anochece, expuso que lo mejor es cerrar todas las persianas nuevamente porque "es la mejor manera de retener el calor dentro de casa".

Además, aprovechó para hacer referencia a un "mito": "Se cree que hay que ventilar la casa por cuatro horas al día; con dos o tres minutos es suficiente porque, si no, estamos desperdiciando todo el dinero que invertimos en calentar la casa".

El último consejo del experto iba relacionado con uno de los grandes aliados de los españoles en el invierno: los calefactores.

"El calefactor se tiene que utilizar para cosas rápidas; es decir, para hacer la comida o calentar el agua en un momento dado, porque a medio o largo plazo sale más caro además de que tiene otros peligros inherentes", explicó el CEO.

Con esto explicó que uno de los grandes problemas de este aparato es que "una mala combustión de un calefactor puede liberar gases peligrosos como monóxido de carbono u óxido de nitrógeno".

Finalmente, acabó con una última advertencia a las familias españolas en relación con los calefactores: "Hay que tener mucho cuidado al poner calefactores y en qué medida se ponen, porque es un gas con el que te quedas dormido y te puedes morir".