David, dueño de máquinas de café en España: "Gano 45 céntimos por cada uno y me llevo más de 800 € al mes"

David, el dueño de una empresa de máquinas de café en España. E.E.

Existen muchos negocios que para el gran público son desconocidos, pero que pueden llegar a ser muy rentables. En este sentido, David, el dueño de una empresa de máquinas de café en España, ha explicado en un podcast con Eric Ponce (@ponceeric) cómo funciona este negocio.

El dueño de máquinas expendedoras explica que la de café es la máquina de vending que da más dinero, ya que se trata de un producto que tiene un margen más alto y puede generar ventas recurrentes, algo que no sucede con otros modelos.

David explica que, de 1 kilogramo de café (20 euros), salen 100 cafés, lo que supone 20 céntimos de materia prima. A ello se suma el vaso, el azúcar, el agua y la luz, elevando el coste total a 35 céntimos por café.

El precio de venta es de 0,80 euros, aunque confiesa que van a subirlo pronto. En cualquier caso, lleva a que se pueda disfrutar de un margen aproximado del 65%. De esta forma, indica que “un café cuesta 0,35 euros y lo vendo por 0,80 euros, lo que supone más de 800 euros limpios al mes por máquina”.

¿Es rentable un negocio vending?

Cada vez son más los emprendedores que se plantean si invertir en el sector del vending merece la pena o no. En este sentido, se puede confirmar que sí puede ser muy rentable, aunque hay que saber cómo hacerlo y dependerá de diferentes factores.

El negocio del vending combina lo mejor de la automatización con los bajos costes operativos. A diferencia de otros modelos de comercio, no se necesita de personal fijo, ni grandes locales ni tampoco de horarios de apertura.

Esto permite que una sola máquina pueda estar funcionando como un punto de venta autónomo las 24 horas del día los 7 días de la semana, generando ingresos constantes. Sin embargo, su rentabilidad no es igual en todos los casos.

Entre los factores que hacen que pueda ser rentable se encuentra el hecho de que se puede comenzar con una inversión inicial ajustada, especialmente en el caso de que se opte por renting o modelos compartidos, además de costes de mantenimiento bajos y gestión sencilla.

A ello se suma la rápida amortización, sobre todo si la ubicación es la adecuada, además de tener la posibilidad de diversificar entre distintos productos en función del público objetivo.

Entre los aspectos que hacen del vending un negocio rentable destaca el poder disfrutar de ingresos pasivos, pues la máquina trabaja incluso cuando no estamos; su bajo riesgo, al poder comenzar con una inversión moderada y escalar, y la propia escalabilidad, añadiendo más máquinas según el crecimiento.

Además, se puede disfrutar de un control total del inventario, que se suma a la posibilidad de recopilar datos acerca de los hábitos de consumo para poder adaptarse a la demanda y obtener mayores beneficios.

Claves para que el negocio vending sea rentable

A pesar de que es un sector que puede ofrecer grandes oportunidades laborales, es necesario tener en cuenta las principales claves que podrán determinar la rentabilidad de una máquina de vending.

Una de las más importantes es situarla en una ubicación estratégica, que de su localización dependerá el 50% del éxito. Cuanto más flujo de personas, mayores serán las ventas que se puedan llegar a alcanzar.

Algunos espacios ideales para su colocación son las oficinas y centros de trabajo, gimnasios y centros deportivos, hospitales y centros sanitarios, estaciones, aeropuertos y campus universitarios, entre otros.

Al igual que elegir una buena ubicación, es imprescindible tener en cuenta el tipo de producto, pues las máquinas que más beneficios generan son aquellas que responden a las necesidades reales del entorno en el que se sitúan.

Por ejemplo, las máquinas de café y bebidas calientes son habitualmente populares en oficinas o centros de estudios, mientras que los snacks y bebidas frías hacen lo propio en lugares de espera, y los productos saludables pueden tener éxito en los gimnasios.

Igualmente, será necesario seleccionar la máquina adecuada, no todas las máquinas son iguales. Elegir bien el modelo, según capacidad, tipo de producto, tecnología de pago, etcétera, se conseguirá optimizar el rendimiento. Es muy importante elegir, por tanto, la máquina adecuada.

Las máquinas de vending más rentables

Según un estudio de DBK, de los 1.100 millones de euros facturados por el vending, 415 millones se encontraban en la venta de bebidas frías, 370 en las máquinas de bebidas calientes y 310 en las máquinas de alimentos sólidos.

Las máquinas de bebidas parecen ser, de esta manera, las que mejor rendimiento tienen, aunque realmente hay que considerar que, si se tiene en cuenta el crecimiento porcentual de cada uno de los grupos, en la actualidad el café y los snacks crecen en un 6,6% y un 6,5%, lo que supone más que los refrescos, que solo crecen un 5,9%.

Más allá de este tipo de máquinas expendedoras, hay algunas de ellas que están ganando popularidad en los últimos años, como son aquellas dedicadas a la venta de accesorios para teléfonos inteligentes.

Con más de 6.800 millones de usuarios de smartphones en todo el planeta, muchos han visto en este sector una gran oportunidad par vender fundas de móviles o accesorios, que pueden llevar a disfrutar de márgenes brutos de entre el 65% y el 75%.