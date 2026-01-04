César Rivero, inversor inmobiliario en España: "Pedir una hipoteca en 2026 es perder dinero"

Las claves nuevo Generado con IA César Rivero, inversor inmobiliario, desaconseja pedir hipotecas en España en 2026 y propone alternativas para adquirir vivienda. Rivero recomienda buscar pueblos con metro cuadrado barato y alta demanda de habitaciones, usando herramientas como ChatGPT e Idealista. Sugiere comprar viviendas con pago aplazado, firmando ante notario y reformando para alquilar por habitaciones como forma de inversión. El pago aplazado ofrece flexibilidad tanto para compradores como para vendedores, pero implica riesgos de intereses adicionales y posibles impagos.

La complicada situación del mercado inmobiliario en España ha hecho que haya muchas dudas entre muchos ciudadanos con respecto a la posibilidad de contratar un préstamo hipotecario para poder adquirir una vivienda.

Con respecto a la situación actual, ha hablado el inversor inmobiliario César Rivero, quien a través de su cuenta de Instagram (@cesarriveroo) ha lanzado una advertencia a los ciudadanos: “Ni se te ocurra pedir una hipoteca”.

El experto desaconseja pedir un préstamo hipotecario para comprar una vivienda este año, y al mismo tiempo lanza una serie de recomendaciones a todos los interesados en comprar una vivienda como inversión.

El truco de César Rivero para comprar viviendas

César Rivero ha explicado en uno de sus vídeos su truco para comprar una vivienda sin pasar por el banco, para lo que aconseja empezar por abrir ChatGPT y hacerle una petición: “Hazme una lista de los pueblos en España con el metro cuadrado más barato, que estén cerca de comisarías, hospitales, universidades y con muchos trabajadores del campo”.

A continuación, con la lista que facilita la inteligencia artificial de OpenAI, recomienda acceder a cualquier portal inmobiliario y comprobar a cuánto se alquilan las habitaciones en esas zonas.

De esta forma, se podrá saber cuáles son los pueblos con mayor demanda de habitaciones, y estos serán precisamente los elegidos para tratar de buscar propiedades en las que invertir. El experto aconseja buscar casas cerradas, deterioradas, locales abandonados o edificios en ruina.

Rivero da un truco, que pasa por acudir a Idealista y filtrar por “antiguos” para ver los anuncios que llevan mucho tiempo a la venta. A partir de ahí, aconseja hacer ofertas al máximo número de propietarios para comprar con plazo aplazado.

Si se alcanza un acuerdo, habrá que comprar la casa ante notario, poniendo un pequeño porcentaje del precio total, aplazando el resto a 5, 10 o 15 años. Para ello habrá que firmar una escritura con una cláusula de condición resolutoria, que actúa como garantía para el propietario.

Finalmente, una vez hecho todo lo anterior, se debe reformar y alquilar por habitaciones, de manera que se pueda convertir para invertir y generar ingresos. César Rivero destaca que es un proceso que se puede repetir una y otra vez, ya que nadie revisa la capacidad de endeudamiento del comprador.

¿Cómo funciona el pago aplazado?

La compraventa con pago aplazado es una modalidad de adquisición de viviendas a través de la cual el comprador no abona en el momento de la firma el importe total del inmueble, sino que lo hacen de manera fraccionada de acuerdo a lo pactado con el vendedor.

Se trata de una alternativa interesante para aquellos que tratan de buscar flexibilidad financiera sin tener que recurrir a los préstamos hipotecarios. Es una buena oportunidad para aquellos casos en los que no se dispone de liquidez necesaria para comprar una vivienda, pero no se quiere perder la oportunidad de comprarla, o con fines de inversión.

Aunque para muchos vendedores puede no ser una opción interesante, sí lo puede ser cuando quiere vender la casa rápido a un precio concreto, pero no necesita liquidez. En cualquier caso, para asegurar el cumplimiento de pago y protegerse, se pueden pactar determinadas garantías.

Estas pueden pasar por no traspasar la propiedad hasta que se haya pagado la totalidad del inmueble, o que se pueda resolver el contrato en el caso de que se produzca un incumplimiento en el pago.

La compraventa con pago aplazado está amparada en la libertad de pactos que viene establecida en el artículo 1255 del Código Civil. Además, la compraventa de bienes muebles a plazos se encuentra regulada en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Ventajas e inconvenientes para el comprador

La compraventa de vivienda con pago aplazado presenta una serie de ventajas para el comprador, siendo la más evidente que facilita la adquisición de propiedades al no necesitar financiar el total de la compra de inmediato.

Esto lleva a que se pueda disfrutar de unas condiciones de pagos más flexibles en comparación con las hipotecas tradicionales. Sin embargo, también puede llevar asociados algunos inconvenientes, ya que en las cláusulas se pueden imponer mayores costes totales por intereses adicionales y riesgo de penalizaciones por retraso en los pagos.

Ventajas e inconvenientes para el vendedor

Una vez conocidas las principales ventajas que tiene esta modalidad para el comprador, hay que hacer lo propio con el vendedor, que con la compraventa de vivienda con pago aplazado tiene la posibilidad de atraer a un mayor número de compradores potenciales.

El hecho de ofrecer opciones de pago flexible puede hacer que se venda la propiedad con mayor rapidez, además de que podrá existir la posibilidad de recibir ingresos extra en forma de intereses si en el acuerdo se incluye esta cláusula.

Sin embargo, también existen algunos inconvenientes de este método, y el principal de todos ellos es el riesgo de impago, lo que podría llevar a que existan complicaciones legales y económicas.

Además, no hay que olvidar que el vendedor podría encontrarse con pagos aplazados que puedan llegar a afectar a sus finanzas, por lo que es importante una buena gestión para poder asegurar una estabilidad económica.

Por lo tanto, como se puede ver, esta modalidad tiene tanto ventajas como desventajas tanto para el comprador como para el vendedor, por lo que tendrá que valorarse en cada caso si es una opción a tener en cuenta o no.