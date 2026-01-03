Elder, dueño del bar con los bocatas de cerdo que arrasan en Madrid: "Solo ponemos 230 a la venta cada día, ni uno más"

Elder Alonso y su bocadillo de cerdo asado en un montaje de El Español

Hoy en día es fácil encontrarnos miles de recetas mientras deslizamos el dedo por la pantalla de nuestro móvil, pero hay pocas que sean tan suculentas que de verdad nos hagan salivar. Elder Alonso es un cocinero cubano que ha conquistado las redes con su bocadillo de cerdo asado.

Su restaurante Locco Pizza nació durante la pandemia. Cuando todos los negocios cerraban por la crisis sanitaria, Elder y su socio se jugaron su última carta tras ser despedidos de su trabajo. Les llamaron locos por querer abrir un negocio y eso les dio la motivación y el nombre.

El éxito llegó cuando Elder comenzó a publicar vídeos en redes mostrando la elaboración artesanal de todos sus productos. Desde el pan de los bocadillos hasta la carne de paleta de cerdo, todo se cocina con mucho cariño y al estilo cubano.

Inicios complicados

Elder llegó a España a la edad de 25 años y con formación de albañil, pero por capricho del destino tuvo la oportunidad de ser pizzero. Pasó por varias cadenas de pizza hasta que llegó un ERTE por el COVID-19. A su socio José Rodriguez le echaron a la calle casi al mismo tiempo.

José quiso montar un negocio en un pequeño local de Carabanchel y puso un anuncio de "Se busca pizzero" y así surgió la magia. El objetivo era recrear la comida de los puestos callejeros de Cuba pensando en la población latina de los barrios del sur de Madrid.

El plato estrella de Locco Pizza, paradójicamente, es su bocadillo de cerdo asado. Y es que la calidad de su carne destaca muy por encima de las elaboraciones complejas. Pan, tomate, lechuga y paletilla de cerdo asado extremadamente crujiente. Eso es todo.

Por 7,50 euros Elder vende este suculento bocata que te transporta al mismísimo Malecón de La Habana. "El secreto está en la grasa, no en la masa", explica el cubano en una entrevista con Alfredo Vozmediano.

El cochinillo de Locco Pizza

Y es que el secreto para conseguir la piel extremadamente crujiente que caracteriza a Locco Pizza es la manteca de cerdo. El uso adecuado de la grasa y su aplicación constante sobre la superficie hacen de sus platos una auténtica delicia que provoca colas en su puerta durante horas.

Horno a 200 grados y paciencia, esa es la clave. Las paletas de cerdo de Elder se cocinan durante casi cinco horas para conseguir la textura deseada y los cochinillos están tres horas en el horno para que queden jugosos por dentro y crujientes en el exterior.

Pero la masa también tiene mucho que ver en el sabor de Locco Pizza. Cada mañana Elder coge un saco de 25 kilos de harina para hacer la mezcla que deja fermentar durante una hora y media.

"Solo hacemos 70 pizzas y 230 bocadillos. Ni uno más. Antes de las once de la noche se acaban todos", admite el cocinero. El pan cubano, suave y esponjoso, recuerda más bien a un bollo o a un brioche que abraza a la perfección la carne de cerdo.

El éxito de las redes sociales

Aunque empezaron en Carabanchel, actualmente se encuentran en Calle Francisco Ruiz 9 de Usera, Madrid. Se cambiaron a un local más grande para poder dar mejor servicio a su creciente clientela y así ofrecer un salón para comer del que antes carecían.

Los vídeos de sus pizzas y bocadillos acumulan millones de visualizaciones en redes sociales. Solo en Instagram tienen ya 100 mil seguidores y casi 90 mil en TikTok. Un éxito muy trabajado y por el que vale la pena hacer la fila de Locco Pizza para degustar su preciada carne.