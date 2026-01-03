Confirmado por el Gobierno: así se puede solicitar el nuevo alquiler con el que no se paga más del 30% de tu sueldo

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha lanzado una convocatoria piloto de alquiler asequible con el objetivo de que el gasto en vivienda no supere el 30% del sueldo. Hay 171 viviendas disponibles en Vigo, municipios de Valencia y Mieres (Asturias), con precios desde 416 a 662 euros mensuales. Solo pueden solicitar este alquiler quienes tengan ingresos entre 16.800 y 63.000 euros al año; el plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de febrero. La iniciativa incluye contratos públicos y a largo plazo, y se prevén más promociones en otras ciudades para ampliar la oferta.

Encontrar una vivienda a un precio que no se lleve medio sueldo se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchas personas.

Da igual si eres joven, si tienes familia o si llevas años trabajando, los precios del alquiler y de la compra están por las nubes.

Por eso, cada vez es más habitual ver soluciones improvisadas como compartir piso pasados los 30, volver a casa de los padres para ahorrar o aplazar durante años la idea de independizarse.

Ante esta situación, no solo los jóvenes buscan alternativas y parece que las administraciones tratan de dar respuesta a un problema que afecta ya a miles de hogares.

El objetivo es que el gasto en vivienda no se coma la mayor parte de un salario mensual y permita llegar a fin de mes con algo más de tranquilidad.

En este contexto surge la nueva convocatoria piloto de alquiler asequible impulsada por el Gobierno, que se puso en marcha hace apenas 15 días.

A través de este sistema, puedes optar a una de las 171 viviendas disponibles repartidas entre Vigo, varios municipios de Valencia y Mieres, en Asturias.

Según aclara el Ejecutivo, el plazo para apuntarse estará abierto hasta el 20 de febrero y toda la información se puede consultar en la página web de CASA47, antiguo SEPES.

A través de este proceso, las personas interesadas en alguno de los inmuebles, podrán ver los pisos disponibles con fotos, ubicación, precio mensual y los ingresos necesarios para acceder.

Además, "el formulario de solicitud se podrá completar online" algo que pretende facilitar mucho los trámites y evita papeleos innecesarios.

Eso sí, no todo el mundo puede acceder a este tipo de alquiler y existen unos requisitos económicos que hay que cumplir sí o sí, con los que buscan centrarse en la clase media trabajadora.

Y es que desde el Ministerio recuerdan que quienes ingresan menos cuentan con apoyo a través de la vivienda social, mientras que quienes superan ese límite de ingresos entienden que pueden acudir al mercado libre.

Es por ello, que solo quienes ganen entre 16.800 y 63.000 euros al año, es decir, entre dos y 7,5 veces el IPREM, serán los que puedan optar a esta iniciativa.

A pesar de la poca cantidad ofertada, el Gobierno calcula que la medida podría beneficiar a cerca del 60% de la población y asegura que, "por primera vez", ningún alquiler superará el 30% de la renta media de la zona.

En Vigo, los pisos tienen un precio medio de 662 euros al mes, bastante por debajo del precio habitual de la ciudad.

En Valencia, el alquiler medio es de 486 euros, mientras que en Mieres baja hasta los 416 euros. En este último caso, se trata de "Viviendas de Protección Autonómica (VPA)", por lo que el proceso es algo diferente.

La idea del ejecutivo de Sánchez es apostar por alquileres públicos y a largo plazo. Por ello, los contratos podrán durar hasta 75 años, empezando por un periodo inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete.

Aunque todavía no hay cifras cerradas, el Ministerio de Vivienda detalla que ya se han recuperado más de 40.000 viviendas de la Sareb y suelo suficiente para levantar otras 55.000 más.

Además, se están preparando nuevas promociones y futuras compras de vivienda para ampliar la oferta en los próximos años en ciudades como Sevilla, Ibiza, Málaga o Madrid.