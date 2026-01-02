Sueldo de los funcionarios y en la empresa privada: esta es la subida prevista para 2026

Las claves nuevo Generado con IA Los funcionarios verán un aumento salarial fijo del 1,5% en 2026, que podría subir al 2% si la inflación lo justifica, según el acuerdo entre sindicatos y el Gobierno. En el sector privado, se estima una subida salarial media del 3,1% para 2026, según los convenios colectivos vigentes. Para los autónomos con menores ingresos, el Gobierno prevé congelar las cuotas en 2026, pendiente de ratificación parlamentaria. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podría aumentar entre un 1,5% y un 7,5%, dependiendo del acuerdo, y las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 7% y 11,4%, respectivamente.

La llegada del año nuevo suele traer consigo subidas en muchos productos y servicios que utilizan los ciudadanos. Pero también se refleja en las nóminas de los trabajadores, ya ejerzan su labor en la empresa privada o en la pública.

Relacionado también con lo que perciben las personas, están el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las pensiones, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

A continuación, desgranamos cómo quedan todos estos aspectos de cara al año 2026 recién iniciado.

Salario de los funcionarios

Son más de 3,5 millones de funcionarios los que verán un alza fija del 1,5% en el 2026. Porcentaje fijo porque si la inflación a final de año iguala o supera el incremento fijado para 2026, podría elevarse otro 0,5%.

Esa cantidad aparece recogida en el ‘Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía’ que el pasado año firmaron el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO.

Dicho acuerdo abarca desde 2025 hasta 2028. Para el pasado año se estableció un aumento del 2,5%; para 2026, del 1,5% más otro medio punto si se dan unas circunstancias, como ya se ha reseñado (se abonaría en 2027 con carácter retroactivo); para 2027, del 4,5%; y, para 2028, del 2%.

En conjunto, y para el periodo 2025-2028, el incremento salarial de los empleados públicos se cifra en el 11%. Cantidad que podría ser del 11,5% si se dan las circunstancias anteriormente reseñadas.

Sector privado y autónomos

Por lo que respecta al sector privado, y según los diferentes acuerdos establecidos en los convenios, la estimación se cifra alrededor del 3,1%.

En el caso de los autónomos, no hay subida como tal, pero sí una buena noticia. Y es que el Gobierno finalmente decidió congelar las cuotas a aquellos que tengan menos ingresos. Medida que todavía debe ser ratificada en el Congreso a la espera del nuevo sistema de cotizaciones para el periodo 2026-2028.

Salario mínimo y pensiones

La subida del SMI (en la actualidad, 1.184 euros en 14 pagas), será uno de los temas candentes en materia laboral en los primeros meses del año. Y hay diferentes propuestas sobre la mesa.

Así, UGT y CCOO abogan por una subida del 7,5% en 2026, hasta 1.273 euros brutos mensuales en 14 pagas. Asimismo, que tribute en el IRPF.

Mientras que la CEOE no se niega a que tribute, pero rebaja el incremento al 1,5% (1.202 euros brutos mensuales).

Mientras que el comité de expertos que asesora al Gobierno ha puesto sobre la mesa dos posibles escenarios: elevarlo un 3,1% sin tributación (hasta 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas); o un aumento del 4,7% hasta 1.240 euros brutos mensuales. En este último caso, sí tributaría en el IRPF.

Por último, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumenta un 11,4% en 2026, mientras que el aumento en las pensiones queda como sigue: las contributivas un 2,7%; del 7% para las pensiones mínimas; y del 11,4% para las no contributivas.