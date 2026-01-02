Un empresario español, sobre los impuestos: "Con esos 2000€ que pago, si lo redujéramos, podría pagar a otra persona"

El joven emprendedor habla sobre su realidad como cofundador de una empresa.

Emprender en España no es fácil, y menos aún cuando se trata de una pequeña empresa que intenta sobrevivir y los mercados cada vez son más competitivos.

Pablo Borruel lo sabe bien. Es cofundador de NEWE, una empresa online dedicada al alquiler de portátiles, móviles, tablets, monitores y equipos gaming, con entregas en 24 horas en toda España.

Su proyecto nació en 2020 y, desde entonces, ha tenido que enfrentarse a los altos impuestos y el coste de crear empleo, una realidad no tan conocida por cualquiera en la sociedad pero muy común para todos los empresarios.

"Yo que tengo una empresa muy pequeña que ha dado pérdidas en todos los años, y este va a ser el primero que no tenga, y yo lo que veo es que en España no se ayuda a crear empleo. Entonces así es muy difícil", comienza explicando el joven empresario en su podcast El común de los sentidos.

Unas palabras que reflejan un gran problema estructural que afecta especialmente a las pymes, quienes son la base del tejido empresarial del país.

Y es que uno de los principales problemas que encuentran este tipo de empresarios se centra en el coste real de contratar a una persona.

Según explica Borruel, pagar un salario digno se convierte en más que un reto cuando a la nómina se suman impuestos y cotizaciones.

"Es que con esos 2000 euros que estoy pagando en impuestos, si lo redujéramos un poquito, podría pagarle a otra persona o le podría pagar a él más", detalla.

Un sentir que resume el de muchos empresarios que ven cómo una gran parte de su esfuerzo económico no llega ni al trabajador ni a la empresa.

Y es que entre impuestos, precios disparados y falta de mano de obra, el reto para estos empresarios no es solo emprender, sino mantener a sus familias y lograr vivir con dignidad.