Michelle, limpiadora ecuatoriana en España: “En 4 horas de limpieza gané 50 euros, ya me hice el día”

Michelle, limpiadora ecuatoriana en España

Michelle es originaria de Ecuador y vive en Madrid. Además de ser creadora de contenido en redes sociales se dedica a limpiar casas y compartió cómo consigue en cuatro horas ganar 50 euros.

La joven contó que se traslada en transporte público hasta llegar a su lugar de trabajo, donde habla con el cliente y determina las tareas a llevar a cabo en dicha media jornada.

Además de esto, la joven ecuatoriana destacó ciertos trucos de limpieza y lo que supone una jornada laboral normal para ella.

Trabajar en limpieza en España

Lo primero que hace la joven ecuatoriana al llegar a su lugar de trabajo es ponerse el uniforme y que "hablo con el cliente y le pregunto qué desea en especial que haga estas cuatro horas".

En este caso, comentó que lo que debía hacer era "limpiar dos baños a fondo, una habitación y que ponga la lavadora".

Así, Michelle se preparó un café y comenzó con su jornada poniendo dos lavadoras y limpiando el baño, probablemente la tarea que le tomaría más tiempo.

Con esto aprovechó para compartir un consejo de limpieza: "Yo siempre echo el producto en el váter y en el lavamanos y lo dejo actuar unos minutos porque siento que así va a quedar más limpio".

La trabajadora confesó que mientras dejaba la lavadora y los productos en el baño "aprovecho y desayuno un poquito".

Además de compartir su rutina, la joven ecuatoriana compartió un dato que fue el más llamativo: su salario. Reveló que "yo en cuatro horas de limpieza gané 50 euros, en cuatro horas ya me hice el día".

Estos 50 euros en cuatro horas suponen alrededor de 12,5 euros la hora. A pesar de que parezca una cifra desorbitada, la realidad es que esto supone una ganancia de 1.500 euros mensuales.

El salario mínimo por hora en España es de 9,26 euros brutos, por lo cual no se puede pagar por debajo de esta cuantía.

Lo cierto es que las empleadas del hogar a lo largo de los años han ido consiguiendo que se les reconozca a nivel normativo.

En noviembre de este año entró en vigor un marco normativo que obligaba a los empleadores a realizar una evaluación de riesgos laborales, registrando las características del domicilio y del trabajo a realizar en la herramienta Prevención10.es.

El motivo es que la Ley de Prevención y Riesgos Laborales de 1995 no incluía el servicio doméstico, con lo cual en el año 2024 se creó un Real Decreto para incluir a estas trabajadoras.

Así, esta normativa supone un gran paso para este sector, que obliga a que se vigile la salud de sus trabajadoras y, con testimonios como el de Michelle, es posible comprobar que algunas consiguen un sueldo digno.