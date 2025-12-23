David Jiménez, abogado, alto y claro sobre cómo pagar menos en la Renta de 2026: “Así puedes ahorrar impuestos”

Montaje de David Jiménez con una oficina de la Agencia Tributaria.

A las puertas del nuevo año 2026, todavía hay tiempo para seguir una serie de recomendaciones fiscales que te servirán para pagar menos en tu próxima declaración de la Renta.

David Jiménez, abogado y economista, ofrece una serie de pasos que, de realizarlos, aligerarán tu carga fiscal de cara a hacer bueno el lema de que ‘Hacienda somos todos’.

A continuación, te ofrecemos las pautas que debes aplicar para así ahorrar impuestos en la Renta que tendrás que realizar entre mayo y junio de 2026.

Planes de pensiones

“Si estás pensando en rescatar tu plan de pensiones en forma de capital (de una vez, no en forma de renta), estudia si puedes acogerte a la reducción del 40% en el IRPF por las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, apunta Jiménez.

Y añade: “Si te jubilaste en 2023, rescata tu plan antes del 31 de diciembre de 2025 para aplicar la reducción del 40%. Si te jubilaste en 2025, tienes hasta 2027 para hacerlo”.

Retribución en Especie

“Negocia con tu empresa recibir parte del salario en especie (cheque guardería, seguro de salud, vales de comida), ya que están exentos total o parcialmente” recuerda.

Ajuste de Retenciones

“Si has tenido variaciones de ingresos (o varios pagadores), solicita a tu empresa un ajuste de las retenciones para adecuar el pago a cuenta a la cuota final”, sostiene. Otras personas prefieren pagar lo mínimo y ya se ajustará en el IRPF.

Alquileres

“Recopila todos los gastos deducibles (IBI, comunidad, seguro del hogar, seguro de la caldera, reparaciones que hayas tenido que hacer, etc., y si has comprado o vas a comprar algo para esa casa de alquiler (una lavadora, frigorífico, etc.) conserva la factura, que es deducible como amortización) y decláralos correctamente”, afirma.

Es decir, que si tienes que pintar o realizar alguna tarea de conservación de esa casa, conviene hacerlo antes de que termine el año y meterlo como gasto en la próxima renta.

Actividad Económica versus Capital Inmobiliario

Si tienes varios inmuebles alquilados, “analiza qué régimen fiscal te conviene más. Eso sí, el requisito para que sea actividad económica es tener una persona contratada a jornada completa”.

Módulos

Revisa tus ingresos y compras de 2024. “Si superaste los límites ordinarios (150.000€ ingresos / 150.000€ compras), quedarás excluido de módulos en 2026, salvo que se prorroguen de nuevo los límites ampliados”. Y advierte: “Ojito con esto, no la líes. Si tienes que dejar algún trabajo para 2026, hazlo”.

Compensación de Ganancias y Pérdidas

“Vende antes del 31 de diciembre activos con pérdidas latentes para compensar ganancias ya obtenidas. O genera una ganancia para aprovechar pérdidas pendientes de compensar de hace 4 años”, señala. Esto viene bien para acciones, por ejemplo.

Diferimiento Fiscal

“Retrasa la venta de un activo con beneficios hasta el 1 de enero de 2026 para diferir la tributación a la declaración de 2027”, aconseja. Por ejemplo, si tienes que vender una casa, puede que te interese hacer la operación en 2026.

Exención por Reinversión en Vivienda Habitual

“Recuerda que dispones de dos años desde la venta para reinvertir y mantener la exención. Vendes tu vivienda habitual y reinviertes. Cuidado, si tienes más de 65 años la venta de la vivienda habitual está exenta”, apostilla.

Mayores de 65 años

Importante: si vendes un elemento patrimonial, “puedes evitar tributar por la ganancia si reinviertes el importe en una renta vitalicia en un plazo de seis meses”.

Optimización de Aportaciones a Pensiones

Maximiza las aportaciones a planes de empleo de empresa (límite conjunto de 10.000€).

Autónomos

“Puedes reducir la base hasta 4.250€ adicionales por aportaciones a planes de empleo simplificados”, apunta.

Aportación al Plan del Cónyuge

Si los ingresos de tu cónyuge son inferiores a 8.000€, “puedes aportar hasta 1.000€ a su plan de pensiones y reducir tu propia base”.

Deducción por Vivienda Habitual.

Por último, si compraste antes de 2013, “amortiza hasta 9.040€ antes del 31 de diciembre para maximizar la deducción”.