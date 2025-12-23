Bodegas Montecillo impregna su experiencia y artesanía en el 22 Barricas, su Gran Reserva

Este producto es un homenaje a los orígenes y fundadores de Bodegas Montecillo. El resultado final es sobrio: un tono rojo picota con ligeros destellos de color cereza y un tanino pulido que augura la gran calidad de este vino.

En el corazón de la Rioja Alta, donde la tradición vitícola es parte del paisaje, se encuentra una de las empresas del sector más antiguas de España. Bodegas Montecillo, fundada a finales del siglo XIX por Celestino Navajas, es una de las entidades con más trayectoria de la región. Para recordar su historia, la bodega lanzó al público uno de sus vinos más singulares, el Montecillo 22 Barricas, una edición limitada inspirada en el hombre que empezó todo y en el legado centenario de la marca.

El origen de este vino se remonta a dos cubas artesanales de roble y forja utilizadas por Navajas para realizar las primeras mezclas. Él hacía la crianza del vino en 22 barricas de roble, un gesto que, décadas después, Bodegas Montecillo ha querido retomar en una de sus creaciones más exclusivas.

El Montecillo 22 Barricas viene de viñedos de más de 45 años que se sitúan en Fuenmayor, Navarrete, Medrano y Cenicero (Rioja Alta). Una tierra de la que nacen las cuatro variedades de uva utilizadas para crear este vino: Tempranillo (45%), Graciano (35%), Garnacha (10%) y Mazuelo (10%).

La añada de la que salen estos vinos fue la de 2017, caracterizada por las heladas que azotaron a gran parte de Europa durante el ciclo vegetativo de la uva, pero que dejó un producto de gran calidad debido a que se evitaron plagas y enfermedades que afectasen a las cepas.

Montecillo, haciendo gala de su artesanía, experiencia y tradición, vendimió manualmente sus viñedos en pequeñas cajas en el momento de maduración más óptimo de la uva. Además, la bodega seleccionó con esmero cada racimo para asegurar la calidad del producto final.

Allí, en pequeños depósitos, empezó un proceso meticuloso de sangrado del mosto para concentrar las variedades. Además, Montecillo realizó una doble maceración a lo largo de 28 días, además de la posterior fermentación en depósitos de cemento subterráneos.

Cada variedad reposó durante 34 meses en barricas nuevas de roble francés de grano extrafino. Después, el equipo enológico de la bodega, encabezado por Mercedes García —directora técnica y enóloga—, seleccionó las 22 mejores barricas para hacer el vino, tal y como hacía Navajas décadas atrás.

Después del ensamblaje, el vino comienza una larga crianza en botella de, como mínimo, 42 meses. Se hace en silencio y bajo tierra, para así poder alcanzar la elegancia y calidad que caracteriza a la marca. De esta forma, la bodega realiza un proceso de crianza que otorga a este Gran Reserva rasgos muy diferenciales y característicos.

El Montecillo 22 Barricas es un Gran Reserva muy especial. Cuando se descorcha una botella, lo que más destaca a simple vista es su viveza y brillantez. Cuenta con una capa alta y un tono rojo picota con ligeros destellos de color cereza.

En nariz destaca por varios atributos con notas de madera que recuerdan a vainilla y tofe, lo que lo hace difícil de olvidar. Una vez que se oxigena muestra toda su complejidad, aparece la fruta madura, la mora, los arándanos y la ciruela negra, entre otros aspectos.

En boca destaca por su amplitud y elegancia. Es sedoso y equilibrado. Cuenta con una acidez agradable y un tanino pulido que augura la gran calidad de este vino. Su final es largo y persistente, dejando espacio para la fruta y la madera en perfecta convivencia.

Reconocimientos

La calidad de Montecillo 22 Barricas se ha hecho palpable a lo largo del tiempo con numerosos reconocimientos. La añada de 2017 ha obtenido más de 90 puntos en catas profesionales: James Suckling le otorgó 92 y Tim Atkin 91. Además, obtuvo 94 puntos en los International Wine Challenge 2025, 93 puntos en los Decanter World Wine Awards 2025 y 95+ puntos del crítico estadounidense Miquel Hudin en su Rioja Report 2025.

Con la añada de 2017, el Montecillo 22 Barricas constituye no solo un Gran Reserva, sino un gran homenaje a su historia y un auténtico lujo para los amantes del vino gracias a la tradición, experiencia y artesanía que Celestino Navajas impregnó en esta bodega.