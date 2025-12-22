Fernando, jubilado, sobre la crisis de la vivienda en España: "En 1990 yo me compré 2 pisos por un poco más de 100.000€"

Las claves nuevo Generado con IA Fernando, jubilado, relata que en 1990 compró dos pisos en Madrid por poco más de 100.000 euros, algo impensable hoy en día. La edad de emancipación en España supera actualmente los 30 años y la mayoría de jóvenes solo puede independizarse compartiendo piso. Solo el 19% de los jóvenes menores de 35 años logra comprar o alquilar vivienda, pese a que el 38% lo intenta. En Madrid, el precio de la vivienda en venta ha subido un 17,7% en un año y alcanza los 5.758 euros por metro cuadrado.

La edad de emancipación de los jóvenes en España cada vez se retrasa más. Actualmente, según Eurostat, se sitúa más allá de los 30 años y aquellos que se consiguen independizar es porque comparten piso.

Esta problemática es relativamente nueva, ya que las generaciones que se compraron una casa en los años 90 o a principios del siglo XXI tenían más facilidades. Así lo narra Fernando, jubilado, en una entrevista en la Cadena Cope, donde ha expresado su preocupación por el futuro de los jóvenes por la falta de acceso a la vivienda.

Cuenta que él en 1990 se compró su primera casa, que eran dos pisos juntos, y el precio fue muy económico. "Fue baratísimo, me compré dos pisos por 16 millones de pesetas, es decir, un poco más de 100.000 euros", revela en la entrevista. En respuesta, una colaboradora de La Tarde de Cope, ha comentado que ese precio es equivalente "a lo que te cuesta un loft ahora".

Falta de acceso a la vivienda

En aquella época, la sociedad afrontaba otro tipo de problemas, como el desempleo, los atentados terroristas, el impacto de las drogas o una democracia todavía incipiente. Sin embargo, tener un trabajo te garantizaba poder tener la libertad de comprarte una casa.

"Antes existían barreras que hoy quizá están olvidadas, pero yo creo que era más fácil porque yo vivo en Madrid y veo los precios de los alquileres actualmente y...", apostilla Fernando.

Ahora, a no ser que se acometa la compra en pareja es casi imposible adquirir un inmueble. Según Fotocasa, el 38% de los jóvenes menores de 35 años intentan acceder al mercado inmobiliario, pero sólo el 19% consigue comprar o alquilar.

En este sentido, este jubilado subraya una realidad dolorosa que afecta sobre todo a las nuevas generaciones que intentan prosperar y establecer los cimientos de su vida. De hecho, según el Consejo de la Juventud en España, el 87% de la juventud emancipada lo ha conseguido compartiendo piso.

"Oyendo a los jóvenes, no quiero ser negativo, pero lo veo muy negro. Incluso un joven con una profesión y un sueldo alto no veo que tenga tantas posibilidades de alquiler", reflexiona Fernando.

Precisamente en la Comunidad de Madrid, según el portal inmobiliario Idealista, los precios de la vivienda en venta se sitúan en 5.758 euros por metro cuadrado, una subida del 17,7% con respecto a hace un año.