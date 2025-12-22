Correr el 31 de diciembre mirando al futuro: la Vallecana entra en una nueva era de movilidad con Jeep

Jeep repite como patrocinador oficial de movilidad de la prueba con el nuevo Jeep Compass, un modelo pensado para moverse por la ciudad con la misma energía con la que los corredores avanzan hacia la meta.

Las claves nuevo Generado con IA La San Silvestre Vallecana de 2025 contará nuevamente con Jeep como patrocinador oficial de movilidad, incorporando el nuevo Jeep Compass como vehículo protagonista del evento. El Jeep Compass, con tecnologías híbrida, eléctrica e híbrida enchufable, acompañará la logística y operativa de la carrera, apostando por una movilidad más sostenible y eficiente para la ciudad. La organización refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la integración urbana, utilizando vehículos eléctricos y soluciones ágiles para movilizar a más de 40.000 personas el 31 de diciembre. El Jeep Avenger 4xe apoyará tareas complementarias y desplazamientos cortos, sumándose a la apuesta por una movilidad responsable y adaptada a las necesidades de la Vallecana.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana vuelve a cerrar el año reuniendo a decenas de miles de personas en las calles de Madrid. Una celebración del deporte, del esfuerzo compartido y de una ciudad que despide el 2025 corriendo. Pero este año, además, la Vallecana cuenta con un gran compañero de viaje: Jeep, que repite como patrocinador oficial de movilidad de la prueba con el nuevo Jeep Compass, un modelo pensado para moverse por la ciudad con la misma energía con la que los corredores avanzan hacia la meta.

Si la Vallecana siempre ha sido un reflejo de Madrid —vibrante, diversa, impredecible—, 2025 trae un matiz nuevo: una mirada más decidida hacia un futuro donde la movilidad y la sostenibilidad forman parte de la conversación pública. Miles de personas corriendo en la misma dirección se convierten, una vez más, en un símbolo de una ciudad abierta al cambio.

Una carrera que evoluciona con la ciudad

Lo que empezó hace más de seis décadas como una carrera popular entre amigos es hoy uno de los eventos deportivos más importantes del país. La Vallecana siempre se ha caracterizado por su capacidad para adaptarse al tiempo que vive y para adelantarse incluso a él.

Ese espíritu es el que explica por qué la movilidad juega un papel cada vez más relevante en la organización, la logística y la propia identidad de la prueba.

Movilizar a más de 40.000 personas en un mismo día, en un mismo recorrido urbano, exige soluciones que no solo faciliten los desplazamientos, sino que lo hagan con responsabilidad. Por eso esta edición incorpora un nuevo enfoque: reducir el impacto de los transportes asociados a la carrera y apostar por vehículos que mejoran la convivencia entre deporte, ciudad y sostenibilidad.

Nuevo Jeep Compass: el coche oficial para acompañar a toda una ciudad en movimiento

El protagonista de esta nueva etapa es el nuevo Jeep Compass. Con tres tecnologías: Híbrida, Eléctrica e Híbrida enchufable, su capacidad para adaptarse a diferentes superficies y su mayor eficiencia lo convierten en un vehículo ideal para moverse entre la salida de Concha Espina, el recorrido, los barrios del centro y la llegada a Vallecas.

El Compass llega para cumplir un papel concreto: ser el vehículo que acompaña, guía y apoya la operativa de la carrera en un entorno urbano intenso, donde agilidad, seguridad y fiabilidad son esenciales.

Entre sus características más destacadas, el vehículo destaca por su tecnología eléctrica, que reduce emisiones y ruido en los desplazamientos más delicados; su tracción inteligente, perfecta para responder a imprevistos y apoyar a la organización en cualquier condición del recorrido.

Además, el vehículo presenta en su nueva versión un interior más tecnológico, que facilita el trabajo de los equipos de carrera y mayor autonomía eléctrica, útil en tramos urbanos donde el impacto ambiental debe ser mínimo.

La Vallecana de este año aprovecha estas capacidades no como un simple apoyo logístico, sino como parte de una narrativa más amplia sobre cómo se mueve una ciudad cuando 40.000 personas la recorren a pie.

El reto de movilizar una fiesta colectiva

Pocas imágenes representan mejor a Madrid que la masa de corredores uniformados con la camiseta oficial avanzando de noche hacia Vallecas. La Vallecana no es solo una carrera: es un movimiento coordinado que requiere vehículos, equipos de apoyo, logística, seguridad y transporte.

En este escenario, el nuevo Jeep Compass se convierte en una herramienta transversal: un vehículo que sirve tanto para labores de reconocimiento del circuito previas como para acompañar momentos críticos de la prueba o apoyar a los equipos de organización.

Este enfoque también ayuda a reforzar una tendencia presente en los últimos años: la búsqueda de una Vallecana más eficiente, más respetuosa y mejor integrada en la vida diaria del 31 de diciembre. El tráfico, los vecinos, los preparativos y la propia celebración necesitan soluciones ágiles. En eso, la tecnología eléctrica encaja de forma natural.

Una alianza que va más allá de un día

La colaboración entre Jeep y la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana no se limita al día 31. Implica semanas de trabajo previo para garantizar que todo salga a la perfección:

Durante todo el mes de diciembre, los vehículos de Jeep ayudan en el desplazamiento de atletas y jueces, revisiones de recorrido y un sinfín de momentos en los que es indispensable su presencia.

La movilidad sostenible no es solo un discurso: es una forma real de organizar una carrera que cada vez requiere más precisión y sensibilidad urbana. Y es también una manera de conectar con una comunidad que valora la innovación y la responsabilidad.

El Jeep Avenger 4xe: un refuerzo que amplía la capacidad operativa

Aunque el protagonismo en esta edición, caerá en el Jeep Compass, por la novedad, la presencia del Jeep Avenger 4xe no pasará desapercivida, aportando un valor añadido importante a la organización.

Su tamaño más reducido, su agilidad y su eficiencia en desplazamientos cortos permitirán apoyos puntuales durante los días previos y en tareas complementarias el propio 31 de diciembre.

Si el Compass lidera, el Avenger acompaña. Si el Compass se encarga de las operaciones principales, el Avenger permite dar respuesta ágil a necesidades secundarias. Juntos, contribuyen a que la carrera avance en fluidez.

Una apuesta por la movilidad que mira hacia adelante

La alianza entre Jeep y la Vallecana no responde solo a una colaboración puntual: forma parte de una tendencia que ya es visible en Madrid y en las grandes capitales europeas.

La tecnología híbrida enchufable permite que un evento masivo como este reduzca su impacto y mejore su integración en la vida cotidiana de la ciudad.

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana siempre ha sido un punto de encuentro entre deporte y sociedad; ahora lo es también entre deporte y movilidad responsable. En una noche cargada de emoción, el nuevo Jeep Compass asumirá el papel de guía de miles de corredores que, un año más, despedirán el año corriendo hacia el futuro.