Si te toca la Lotería de Navidad, así puedes sacar partido al dinero: "Lo más peligroso son las decisiones en caliente"

Las claves nuevo Generado con IA Expertos recomiendan evitar decisiones impulsivas tras ganar el Gordo de la Lotería de Navidad y tomarse un tiempo para planificar el uso del dinero. Guardar el premio en cuentas remuneradas o depósitos a corto plazo permite que el dinero genere intereses mientras se decide qué hacer con él. Se aconseja diversificar el dinero entre varios bancos, ya que el Fondo de Garantía de Depósitos solo cubre hasta 100.000 euros por entidad y titular. Pagar la hipoteca puede aportar tranquilidad, pero si el interés es bajo, puede ser más rentable mantener la deuda y aprovechar la inflación.

Cuando los niños de San Ildefonso canten un número acompañado de "cuatro millones de euros", el Gordo de la Lotería de Navidad llenará de alegría a muchos afortunados. Pero esa felicidad puede tomarse en preocupación si el dinero recibido no se maneja correctamente y desaparece tan rápido como llegó.

Desde HelpMyCash advierten: "Lo más peligroso no es Hacienda ni el banco, sino las decisiones en caliente". Antes de lanzarse a comprar casas, invertir en fondos o tomar decisiones llamativas, lo más sensato suele ser dar un paso atrás y tomarse un tiempo.

"Coloca el dinero en una cuenta remunerada y tómate tiempo para pensarlo", recomienda Andrea Morales, especialista en finanzas del comparador financiero. La idea es sencilla: el dinero entra de golpe, pero también puede esfumarse si se actúa de manera precipitada.

“Dinero trabajando”

A pesar de dejar ahí el dinero, no está ‘muerto’, sino ‘trabajando’. Porque, mientras se decide qué hacer, es mejor que esté en productos líquidos que paguen algo (como cuentas remuneradas o depósitos a plazo fijo y a corto plazo) y no en una cuenta al 0%.

Desde HelpMyCash, además, añaden otra precaución: no concentrarlo todo en una sola entidad. Conviene recordar que el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 100.000 euros por titular y banco, así que diversificar bancos puede ser una medida de seguridad mientras se arma un plan.

Pagar la hipoteca suele ser el primer impulso. Pero no siempre es la jugada más inteligente. “Muchas veces, la gente ni se pregunta si conviene pagar la hipoteca, porque quieren esa sensación de decir ‘tengo una casa sin hipoteca, no tengo deuda y tengo menos presión’”, sostiene Olivia Feldman, cofundadora de HelpMyCash.

Y añade una idea importante: esa decisión puede ser perfectamente válida si lo que compras es tranquilidad. "Es válido también sobre todo si no sabes mucho de finanzas", añade.

Es decir, que si cancelar la hipoteca reduce la ansiedad y, sobre todo, reduce el riesgo de meter la pata con el premio, esa paz mental tiene un valor real.

“Hay personas que tienen una hipoteca con un tipo de interés de menos del 1%, o del 1,5%, o de menos del 2%, y esas, en teoría, no deberías devolverlas”, matiza Feldman.

¿Por qué? Por la inflación. Porque si los precios suben más que tu tipo de interés, el peso real de esa cuota se va encogiendo con el tiempo. “Como la inflación es más elevada que ese tipo de interés, ese pago de hipoteca representa menos y menos dinero cuando pasa el tiempo”, explica la cofundadora.