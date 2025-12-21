Pere Navarro, Director de la DGT, sobre la baliza V16: "El objetivo no es multar, la policía ante una novedad es flexible"

Las claves nuevo Generado con IA La baliza V16 sustituirá a los triángulos de emergencia para mejorar la seguridad en carretera a partir de 2026. Pere Navarro, director de la DGT, aclara que la medida busca evitar atropellos de conductores que bajan del coche tras una incidencia. La V16 es visible, conectada al sistema GT 3.0 y permite avisar a otros conductores de vehículos detenidos en la vía. Navarro insiste en que el objetivo no es multar, sino avanzar en seguridad, y que la policía será flexible ante la implementación de la nueva norma.

Se acerca 2026 y la polémica con una de las nuevas normativas que verán la luz en enero, está más que servida.

Se trata de la llegada de las balizas V16, ese dispositivo luminoso que sustituirá a los triángulos de toda la vida para presuntamente garantizar mayor seguridad en la carretera.

Sin embargo, las dudas no paran de crecer y hay quienes piensan que simplemente se trata de una medida más para recaudar dinero o incluso para controlar a los conductores.

En esta línea, Pere Navarro, director general de Tráfico (DGT), ha salido al paso de las dudas y polémicas que rodean a la baliza V16, dejando claro que se trata de seguridad, no de sanciones ni de un control excesivo.

En una intervención en el programa de Espejo Público, Navarro ha explicado que la realidad del origen de esta medida está en los atropellos que se producen cuando los conductores bajan del coche en carretera.

"Cada año tenemos unos 25 muertos atropellados en la carretera que habían bajado del coche por alguna incidencia".

Y es que según detalla el experto, "cualquiera que haya bajado del coche a colocar los triángulos sabe el riesgo y el peligro que supone hacerlo".

Un sistema "visible y conectado"

Es por ello por lo que la DGT se reafirma en que la ventaja principal de la V16 es clara. "Primero, no tengo que colocar el triángulo ni bajar del coche", además, es visible y está conectada.

"Va al sistema de vehículo conectado GT 3.0" y gracias a eso, otros conductores reciben avisos con antelación, ya que "en el navegador te saldrá diciendo que a 1,2 km hay un vehículo aparcado por una incidencia".

Para ello, insiste en la importancia de utilizar las que estén homologadas y no "guiarte por el precio", ya que como todo "hemos aprendido con el tiempo que lo barato a veces sale caro".

Navarro explica que para verificar si una baliza está conectada, basta con consultar la web oficial.

"Todas llevan el nombre del laboratorio y un número largo que es el número de inscripción, si entran en la web de la DGT ponen el número de inscripción y le dirá si está conectada o no", detalla.

Sobre las sanciones, Navarro insiste en que "el objetivo no es multar, el objetivo es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad".

"No va a haber una campaña específica para parar todos los vehículos para ver si la llevan o si no", relata. Y es que tal y como explica el director, la policía va a actuar con normalidad, recordando que "cuando hay una novedad o cualquier medida nueva, es flexible".

Finalmente, el experto deja claro que tan solo es "un tema de seguridad" y que no una cuestión de espías, ya que "no sabemos de quién es, tan solo se comunica es que hay un coche detenido".