Juan Carlos, propietario de 12 viviendas: "Si un inmueble no da un 10% de rentabilidad, no tiene sentido comprarlo"

España atraviesa un momento complejo en su mercado inmobiliario. La demanda de vivienda sigue creciendo, especialmente en ciudades medianas y grandes, mientras los precios de compra y alquiler no dejan de subir.

Esto ha hecho que invertir en inmuebles sea cada vez más competitivo y que los inversores deban planificar con mucho cuidado cada operación.

La escasez de viviendas asequibles y la presión sobre el alquiler complican la situación, pero también generan oportunidades para quienes saben identificar propiedades estratégicas.

En este contexto aparece Juan Carlos, propietario de 12 viviendas, que ha logrado transformar su inversión en libertad financiera.

"Lo que me motivó a invertir es primero y fundamentalmente el poder dirigir mi vida, el ser dueño de mi destino, tener tiempo libre para decidir qué es lo que hacer", explicaba en el canal de YouTube de Libertad Inmobiliaria. Su motivación no era solo económica, sino también personal y profesional.

Invirtiendo en vivienda

Cuando comenzó, sus metas parecían inalcanzables. "Al principio le decía a mi madre: 'Mamá, voy a coger cinco pisos en 3 años'. Ella me decía: 'Estás loco, hijo'", recordaba. Dos años después ya contaba con 12 viviendas, superando con creces sus expectativas.

Su estrategia de selección fue muy concreta: "Invierto en ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, que tengan hospital y que tengan universidad".

"Esto me permite disminuir el riesgo al máximo porque hay muchísima demanda de muchísimos perfiles", señalaba. Elegir bien la ubicación asegura ocupación estable y rentabilidad real.

Y lo cierto es que la rentabilidad es clave para Juan Carlos. "Si no tiene mínimo una rentabilidad del 10% no tiene sentido...no solo es que la vivienda se pague sola, sino que genere un cashflow positivo todos los meses que te permita crecer", indicaba el inversor.

Esta regla le permite mantener un crecimiento sólido y sostenible en un mercado exigente. Por ello el momento de entrar en una operación también es crucial: "Si un número te sale, hay que entrar siempre que puedas".

Además, descubrió que los edificios enteros ofrecen mayor rentabilidad y la posibilidad de escalar su negocio de forma exponencial, aunque con mayor complejidad.

De ese modo, Juan Carlos insistía en fijarse en objetivos claros. "Si tú no te pones objetivos, no los alcanzas nunca...tienes que ponerte unas metas", apuntaba.

Cada adquisición y cada estrategia del inversor están pensadas para crecer, consolidar su posición y generar ingresos sostenibles en el tiempo.

De cara al futuro, sus planes son ambiciosos. "Me gustaría llegar a tener a lo mejor en los próximos cinco años 50 viviendas y seguir creando nuevas cosas relacionadas con el sector inmobiliario que me permitan sentirme realizado", indicaba.

Para lograrlo, recuerda que "para que el banco me financie ese tipo de altos porcentajes, tienes que tener una solidez".

Asimismo, Juan Carlos subraya la importancia de diversificar su estrategia. No es solo comprar y alquilar, sino de explorar distintas fórmulas dentro del sector inmobiliario que le permitan generar ingresos adicionales y aprovechar nuevas oportunidades.

Finalmente, insistía en que la formación y la experiencia son claves para cualquier inversor. "No basta con tener dinero, necesitas entender el mercado, estudiar la ciudad y calcular bien cada operación", aseguraba.