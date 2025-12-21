La IA alerta qué hacer si ganas el Gordo de la Lotería de Navidad 2025: "Cuanta menos gente lo sepa, mejor"

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso durante el sorteo de Lotería de Navidad. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La IA recomienda mantener la calma y no anunciar públicamente el premio tras ganar el Gordo de la Lotería de Navidad. Es aconsejable no tomar decisiones importantes ni derrochar el dinero en los primeros meses, evitando compras impulsivas o dejar el trabajo de inmediato. Al cobrar el premio, Hacienda retiene el 20% de los premios superiores a 40.000 euros y se debe seguir el procedimiento bancario adecuado, guardando justificantes. Buscar asesoría profesional y dividir el dinero en bloques para seguridad, inversión, disfrute y un fondo intocable ayuda a gestionar mejor el premio y evitar errores comunes.

Empieza la cuenta atrás para que se celebre el sorteo de Lotería de Navidad 2025 en el Teatro Real de Madrid. Un año más los niños de San Ildefonso darán los ganadores del premio Gordo y sus respectivos números.

Así, este 22 de diciembre muchos ciudadanos se alegrarán las fiestas al recibir alguno de los grandes premios de los 2.771 millones de euros que se repartirán.

Sin embargo, el 70% de los ganadores del Gordo se arruinan a los cinco años de cobrar su premio. Por ello, la Inteligencia Artificial se ha encargado de dar los consejos prácticos para sacar el máximo provecho al dinero ganado.

El premio Gordo

Después de largos días ensayando, el 22 de diciembre los niños del colegio de San Ildefonso cantarán los números ganadores que conseguirán alguno de los premios. La incertidumbre acabará y los jugadores sabrán si son ganadores o no.

Una vez se conoce que se gana el premio, la Inteligencia Artificial aconseja que se mantenga la calma y el silencio. "No lo anuncies públicamente (ni redes, ni vecinos, ni "amigos" lejanos)", aconseja.

Es importante que, tal y como señala la IA, cuanta menos gente lo sepa, menos problemas habrá y por ello se deben evitar decisiones importantes durante los primeros 3-6 meses. Es decir, mantener un perfil bajo y aguantar con el premio antes de derrocharlo.

Lo siguiente es que se cobre bien el premio. A pesar de que el Gordo reparta 400.000 euros por décimo, Hacienda se lleva su tajada, el 20% de aquellos premios que superen los 40.000 euros. Por tanto, la cantidad neta que se lleve el jugador serán 328.000 euros por décimo.

Asimismo, el premio se deberá cobrar en un banco como CaixaBank o BBVA y guardando todos los justificantes tras seguir el procedimiento ordinario. Nada sospechoso o falta de evidencias que puedan provocar malentendidos con la Agencia Tributaria.

A continuación, la IA alerta de no cometer errores típicos como dejar el trabajo impulsivamente, comprar un coche o casa nada más cobrar el premio o prestar dinero "sin papeles" ni analizarlo. Básicamente no repartas todo tu dinero a los días de recibirlo.

Con el dinero bien guardado, es importante rodearse bien. Por ello es clave buscar a profesionales que puedan garantizar que el dinero se aproveche a través de un asesor fiscal independiente, un abogado patrimonial o un asesor financiero que no cobre comisiones por vender productos.

"Si alguien te promete 'rentabilidades seguras', huye", apunta la IA.

Asimismo, también es recomendable dividir el dinero en bloque. Por ejemplo: 50% en seguridad, 20-30% en inversión a medio/largo plazo, 10-20% en disfrute y 5-10% a un colchón intocable.

Ahora, ¿esto significa que hay que ser egoístas con el regalo? Sí y no. La IA aconseja ayudar a familiares o amigos pero con unos límites y por escrito. Al fin y al cabo, los regalos se consideran como donaciones por lo que tendrán sus respectivos impuestos.

Con todos estos consejos ya en mente, es vital pensar en largo plazo. No es solo disfrutar el presente sino considerar a dónde se quiere llegar con el premio: reducir estrés, libertad de tiempo, invertir en formación... Todo ayuda a hacer una planificación.

"El Gordo no arregla una mala relación con el dinero, pero potencia una buena", concluye la IA.