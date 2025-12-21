Esto es lo que tienes que hacer si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según ChatGPT: "No dejes tu trabajo"

Imagen de archivo de un jugador de Lotería de Navidad 2025. Europa Press

La Lotería de Navidad 2025 ya encara su recta final y el sorteo volverá a celebrarse en el Teatro Real de Madrid. Como marca la tradición, serán los niños de San Ildefonso quienes canten los números agraciados y repartan la suerte del ansiado premio Gordo.

El próximo 22 de diciembre, miles de personas verán cómo la Navidad se llena de ilusión gracias a alguno de los premios incluidos en los 2.771 millones de euros que se pondrán en juego. Una lluvia de millones que cada año despierta sueños y expectativas en toda España.

No obstante, ganar el Gordo no siempre garantiza tranquilidad a largo plazo. De hecho, el 70% de los premiados termina arruinándose a los cinco años de haber cobrado. Ante esta realidad, ChatGPT ha recopilado una serie de consejos prácticos para gestionar el dinero de forma inteligente y aprovechar al máximo el premio recibido.

Qué hacer con el Gordo

Tras semanas de ensayos, el 22 de diciembre los niños del colegio de San Ildefonso volverán a ser los encargados de cantar los números premiados. En ese momento se disiparán las dudas y los participantes descubrirán si la suerte les ha sonreído o no.

Una vez confirmado el premio, ChatGPT recomienda actuar con prudencia y discreción. "Mantén la calma y evita hacerlo público, ni en redes sociales, ni entre vecinos, ni con conocidos lejanos", advierte, subrayando la importancia de proteger la privacidad desde el primer momento.

En este sentido, la IA insiste en que cuantas menos personas conozcan la noticia, menores serán los problemas.

Por ello, recomienda no tomar decisiones relevantes durante los primeros tres a seis meses, mantener un perfil discreto y dar tiempo a que el impacto del premio se asiente antes de empezar a gastar el dinero.

El siguiente paso es cobrar correctamente el premio. Aunque el Gordo reparte 400.000 euros por décimo, Hacienda aplica un gravamen del 20% a la parte que supera los 40.000 euros, por lo que la cantidad neta que recibe es de 328.000 euros por décimo.

El cobro debe realizarse en entidades financieras autorizadas, como CaixaBank o BBVA, siguiendo el procedimiento habitual y conservando todos los justificantes.

Actuar con transparencia y orden evita posibles problemas o malentendidos con la Agencia Tributaria.

Por último, ChatGPT advierte de errores frecuentes tras recibir el premio, como dejar el trabajo de forma impulsiva, comprar una vivienda o un coche de inmediato o prestar dinero sin acuerdos claros ni análisis previo.

La recomendación es clara: no gastar ni repartir el dinero en los primeros días y actuar siempre con planificación. Una vez el dinero está a salvo, resulta fundamental rodearse de los profesionales adecuados.

Esta IA recomienda contar con un asesor fiscal independiente, un abogado especializado y un asesor financiero que no cobre comisiones por vender productos, con el objetivo de gestionar el premio de forma eficiente y sin conflictos de interés.

"Si alguien te promete rentabilidades seguras, huye", advierte esta IA. Atento a posibles fraudes o inversiones de alto riesgo que suelen aparecer tras un golpe de suerte como este.

También es aconsejable organizar el dinero por bloques para tener un mayor control. Repartir un determinado porcentaje a seguridad, inversión a medio y largo plazo, disfrute personal y reservar un colchón intocable para imprevistos.

De ese modo, ayudar a familiares o amigos no tiene por qué estar reñido con una buena gestión. ChatGPT aconseja hacerlo, pero siempre con unos límites claros y dejando constancia por escrito, ya que estas ayudas se consideran donaciones y están sujetas a una carga fiscal.

Con todas estas recomendaciones sobre la mesa, resulta clave mirar más allá del corto plazo. No es solo disfrutar el premio en el presente, sino reflexionar sobre qué objetivos se quieren alcanzar.

Ya sea reducir el estrés financiero, ganar libertad de tiempo, invertir en formación o asegurar estabilidad a largo plazo. Definir estas metas facilita una planificación más consciente y eficaz.