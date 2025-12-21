El Gobierno cambia las normas: a partir de 2026, tu nómina será menor por el aumento de esta cotización adicional

Las claves nuevo Generado con IA A partir de 2026, aumentará la deducción de la nómina por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), reduciendo el salario neto de todos los trabajadores. El MEI es una cotización adicional destinada a reforzar el sistema público de pensiones, pero no incrementa la futura pensión de los empleados. El tipo total del MEI será del 0,9% de la base de cotización en 2026, repartido entre la empresa (0,75%) y el trabajador (0,15%). La deducción del MEI se incrementará progresivamente hasta 2029 y se mantendrá vigente hasta 2050, afectando a todos los cotizantes por jubilación.

El contexto económico en España, ya de por sí complicado, se vuelve todavía más difícil para los trabajadores.

A partir de 2026, el aumento de una deducción ya existente reducirá de manera inmediata el salario neto de todos los cotizantes, golpeando directamente su capacidad de ahorro.

Esta carga adicional no será puntual: se sumará a las contribuciones actuales y aumentará de forma progresiva en los próximos años, ampliando la presión financiera sobre los trabajadores.

El MEI y su impacto en la nómina

La deducción está vinculada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un aporte adicional que se descuenta directamente de la nómina sobre la base de cotización.

Su función es reforzar el sistema público de pensiones y no genera derechos extra para los trabajadores en forma de incremento en su futura pensión.

El porcentaje aplicado se reparte entre la empresa y el empleado, aumentando la carga sobre el salario neto sin afectar otras cotizaciones.

El MEI, introducido mediante el Real Decreto-ley 2/2023 como parte de la reforma de las pensiones, busca asegurar la sostenibilidad futura del sistema.

A partir del 1 de enero de 2026, el tipo total alcanzará el 0,9% de la base de cotización. De ese porcentaje, el 0,75 % lo asumirá la empresa y el 0,15 % el trabajador, que verá reflejado este importe como un descuento en su nómina.

En términos prácticos, para un trabajador con un salario bruto anual de 30.000 euros (y una base de cotización similar), el MEI supondrá 270 euros al año: 225 euros a cargo de la empresa y 45 euros a cargo del trabajador (4 euros al mes).

En el caso de los trabajadores que cotizan por la base máxima (en torno a 63.180 euros anuales), el impacto alcanza su tope: la aportación del trabajador será de unos 95 euros al año, mientras que la empresa aportará cerca de 474 euros.

Para salarios más bajos, el impacto será menor, pero constante, afectando a todos los trabajadores que cotizan por jubilación, sin importar su categoría profesional.

Este ajuste no será puntual. El MEI se incrementará progresivamente: 1% en 2027, 1,10% en 2028, 1,20% en 2029, y se mantendrá hasta 2050.

Con estas medidas se busca garantizar recursos estables para el sistema de pensiones frente al envejecimiento de la población, consolidando una deducción que acompañará a los trabajadores durante buena parte de su vida laboral.