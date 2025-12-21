David, matemático e ingeniero, sobre la Lotería de Navidad: "Si compras diez décimos la probabilidad es del 0,01%"

Las claves nuevo Generado con IA David Gozalo, matemático e ingeniero, advierte que la probabilidad de ganar el Gordo de la Lotería de Navidad con un décimo es solo del 0,001%, y comprando diez décimos sube al 0,01%. El sorteo de Navidad ofrece mejores probabilidades de premio que otros juegos como Euromillones, La Primitiva o La Quiniela, aunque las posibilidades siguen siendo muy bajas. Además del Gordo, existen otros premios importantes: el segundo otorga 125.000 euros, el tercero 50.000, el cuarto 20.000 y el quinto 6.000 euros por décimo. Los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% de IRPF, por lo que solo se paga impuesto por la cantidad que exceda esa cifra.

Tras muchas semanas de espera, sólo faltan unas horas para que arranque el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Un evento seguido por miles de españoles deseosos de que los niños de San Ildefonso canten su número en el Teatro Real de Madrid y poder ganar 400.000 euros (328.000 euros netos tras impuestos).

Ante tanta expectación, es conveniente recordar un año más que las opciones de que toque el Gordo son ínfimas. De hecho, David Gozalo, ingeniero aeronaútico con más de una década de carrera profesional y experto en matemáticas, dice que las probabilidades son "bajísimas".

En un vídeo en su cuenta de YouTube, indica que "las probabilidades de ganar la Lotería de Navidad con un décimo son de 0,001%, mientras que si compras diez décimos la probabilidad es del 0,01%".

Comparativa con otros sorteos

No obstante, aclara que "esta probabilidad se podría ver ampliada si se añade el resto de premios al margen del Gordo, pero aún así la probabilidad sigue siendo muy baja". Y añade: "Más probable significa menos imposible".

Además del Gordo, hay otros cuatro premios importantes que también pueden hacer crecer tu cuenta bancaria considerablemente y despedir el año con una gran alegría. El segundo asciende a 125.000 euros por décimo, el tercero a 50.000 euros, el cuarto a 20.000 euros y el quinto a 6.000 euros.

David, que cuenta con 21.000 seguidores en YouTube y que tiene como objetivo ayudar a estudiantes de matemáticas o de ingeniería con sus vídeos, ha revelado que en el sorteo de Navidad existen más opciones de triunfar que en otros como Euromillones, La Primitiva o La Quiniela.

Tras mostrar y explicar las probabilidades de cada uno concluye con una tabla en la que enumera las opciones de ganar el primer premio con cada sorteo y sitíua al de Navidad como el más factible:

Probabilidades de ganar la lotería

"En la Lotería de Navidad, con 100.000 números posibles, un 0,001%; en La Primitiva un 0,0000007%; en La Quiniela un 0,00000006% y en Euromillones un 0,000000007% de probabilidades", aunque los premios son infinitamente superiores.

En cuanto a los impuestos del sorteo de Navidad, en este 2025 se mantiene la normativa de que los premios superiores a 40.000 euros están sujetos a una retención del 20% del IRPF, por lo que sólo tributa la parte que excede esa cantidad. Entonces, los primeros 40.000 euros del Gordo no tributan, por eso se aplica el IRPF sobre 360.000 euros en vez de 400.000 euros.

En todo caso, estos cálculos tendrán que hacerlos sólo los ganadores, pero tal y como apunta este ingeniero es recomendable ir con la mentalidad de que el triunfador será otra persona.