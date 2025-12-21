Confirmado por Loterías y Apuestas del Estado: esta es la hora a partir de la que podrás cobrar tu décimo premiado

Las claves nuevo Generado con IA El cobro de los premios de la Lotería de Navidad suele estar disponible a partir de las 18:00 horas, tras finalizar el escrutinio de los números premiados. Para cobrar un premio es imprescindible presentar el décimo o el resguardo premiado; sin ellos no se puede reclamar el premio. Premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar en los puntos de venta oficiales, mientras que los premios mayores deben cobrarse en entidades financieras autorizadas como BBVA y CaixaBank. El plazo para cobrar los premios vence tres meses después del sorteo, concretamente el 23 de marzo de 2026.

El 22 de diciembre es una fecha marcada en el calendario para millones de personas en España. Ese día se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad, que este año reparte nada menos que 2.772 millones de euros.

Cada serie distribuye 14 millones y, cuando la suerte sonríe, lo primero que se piensa es en celebrar. Sin embargo, solo unos segundos más tarde llega el momento de informarse bien para saber cómo y cuándo se puede cobrar el premio.

Sin embargo, desde Loterías y Apuestas del Estado recuerdan que el pago no se hace de forma inmediata tras salir los números.

Tal y como explica la entidad pública a EL ESPAÑOL, siempre "suele ser a la tarde, cuando se termina el escrutinio". Es decir, hay que esperar a que se revisen todos los números y se compruebe que todo está correcto.

Sin embargo, de manera orientativa, señalan que "suele ser a partir de las 18:00 de la tarde", aunque aclaran que "hay años que tardan más y otros que menos", por lo que el horario puede cambiar ligeramente según el año.

Para cobrar, es imprescindible presentar el décimo o el resguardo premiado, ya que sin él no hay premio. Además, conviene recordar que, a partir de cierta cantidad, Hacienda aplica su correspondiente retención.

Los premios de hasta 2.000 euros por décimo se pueden cobrar en cualquiera de los más de 10.800 puntos de venta oficiales de Loterías repartidos por todo el país. En estos casos, el pago puede hacerse en efectivo o mediante Bizum, lo que facilita mucho las cosas.

Cuando el premio es igual o superior a 2.000 euros, el cobro se realiza en las entidades financieras autorizadas, que son BBVA y CaixaBank.

Quienes compraron su décimo a través de la web oficial reciben los premios grandes mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en su perfil, una vez verificados los datos. Los premios menores se ingresan directamente en la cuenta de juego, siempre que no se superen los límites establecidos.

El plazo para cobrar los premios no es eterno. En este caso, se podrán cobrar hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses desde el día siguiente al sorteo.

Asimismo, es importante saber que si el décimo está deteriorado, hay que acudir a un punto de venta para iniciar el proceso de comprobación. En los décimos compartidos, es importante identificar a todos los participantes. Y si el décimo ha sido robado, lo más recomendable es denunciarlo cuanto antes para proteger el derecho al premio.