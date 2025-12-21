Confirmado para la Lotería de Navidad: esta es la fecha límite para cobrar los décimos premiados del Gordo

Las claves nuevo Generado con IA La Lotería de Navidad repartirá este año 2.772 millones de euros en premios, con el sorteo celebrado el 22 de diciembre. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en los puntos de venta a partir de la tarde del 22 de diciembre, en metálico o Bizum. Premios iguales o superiores a 2.000 euros se abonan en BBVA o CaixaBank, y si el décimo es compartido, todos los participantes deben identificarse. La fecha límite para cobrar los décimos premiados es el 23 de marzo de 2026, tres meses después del sorteo.

Quedan escasas horas para que el sorteo de Lotería de Navidad dé el pistoletazo de salida y los niños de San Ildefonso revelen los ganadores del famoso Gordo.

Será un momento de celebración en el que muchos estarán pegados a la televisión esperando que su décimo sea el ganador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos los décimos tienen una fecha de caducidad a la hora de cobrarlos.

Así, Loterías y Apuestas del Estado se encargó de revelar la fecha límite en la que se podrán canjear los décimos ganadores por sus respectivos premios.

Los premios del Gordo

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados y tradicionales de España, celebrado cada 22 de diciembre. Desde su fundación en 1812, cada año reparte premios millonarios que despiertan ilusión y emoción en millones de ciudadanos.

Cada año, familias, amigos y compañeros de trabajo compran décimos y participaciones con la esperanza de llevarse alguno de los codiciados premios, haciendo de este sorteo un evento cultural y social único.

Este año, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios. La emoción comienza incluso antes de la extracción, ya que millones de españoles siguen con atención los números y sueñan con cambiar su suerte.

La organización y control del sorteo corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que garantiza la transparencia y seguridad de todo el proceso.

Para poder cobrar cualquier premio, LAE recuerda que es imprescindible presentar el décimo o resguardo agraciado, un requisito básico para formalizar la reclamación.

Además, si el décimo o resguardo está deteriorado, el jugador debe acudir a un punto de venta de LAE, cumplimentar el formulario "Solicitud de pago de premios", firmarlo y entregar el documento, que será autenticado antes de realizar el pago.

Los premios se gestionan de manera diferente según su importe. Los premios inferiores a 2.000 euros por cada décimo se pueden cobrar exclusivamente en los puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre, en metálico o mediante Bizum.

En cambio, los premios mayores, es decir iguales o superiores a 2.000 euros, se abonan a través de las entidades financieras autorizadas, BBVA y CaixaBank.

Por su parte, los décimos adquiridos de forma online con premio mayor se abonan a través de transferencia bancaria a la cuenta indicada por el jugador. Mientras, los premios menores se abonan directamente en la cuenta de juego.

Cuando un décimo es compartido entre varias personas, es necesario identificar a todos los participantes a la hora de cobrar premios iguales o superiores a 2.000 euros.

No obstante, cobrar estos premios tendrá como fecha límite el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente del sorteo. Por tanto, todos aquellos ganadores no podrán pasarse de esa fecha si no quieren quedarse sin su premio.

En caso de pérdida o sustracción del décimo, se recomienda presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Si el décimo resulta premiado, el ganador podrá acudir al juzgado para iniciar el proceso de reclamación correspondiente.