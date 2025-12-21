Andrés González, economista: “Yo con mi nómina de 2.400€ netos lo primero que hice fue comprar inmuebles en deuda”

Andrés González, experto en inversiones en el pódcast 'La Fórmula del Éxito con Uri Sabat'

Andrés González, conocido en redes sociales como La Pizarra de Andrés, es economista experto en inversiones que ha conseguido alcanzar un buen nivel financiero gracias a esto.

De esta forma, el economista habló en el pódcast La Fórmula del Éxito con Uri Sabat, donde contó cuáles fueron sus primeros pasos en el mundo de la inversión.

González confesó que sus primeras inversiones fueron en el mundo inmobiliario. Esta decisión de inversión es bastante común y consiste en comprar y alquilar inmuebles.

"Yo lo primero que hice cuando tuve mi nómina, mi trabajo y demás, fue comprar inmuebles en deuda", comenzó contando el experto en inversiones.

Un inmueble en deuda supone una estrategia en la cual los inversores actúan como prestamistas. Así, otorgan el capital a los prestatarios de proyectos inmobiliarios.

Este dinero que otorga el inversor es utilizado para la construcción, compra, entre otros gastos necesarios para mejorar la propiedad. Es una buena opción de inversión porque supone unos ingresos estables, menos volatilidad y una mayor liquidez.

González continuó explicando que ganaba 2.400 euros "limpios al mes" con un "bonus" adicional. "Sería un sueldo de 40 mil y pico euros al año", expuso.

Así, aclaró que "yo todo lo que ganaba, todo lo invertía". Además, agregó que "si el bonus era bueno, el bonus se invertía".

Comentó que le era posible invertir todo este dinero porque "vivía en casa de mis padres", por lo que muchos gastos como la vivienda, la compra o suministros eran prácticamente inexistentes.

"Me decían, Andrés ¿y cuándo te vas? y yo decía todavía no, porque los dos primeros inmuebles que compré fueron para alquilar", comentó el inversor, "era para apalancarme, para tener flujos y con esos flujos seguir invirtiendo".

También hizo énfasis en que la casa de sus padres era grande y "tenían tres hijos, solo les quedaba uno", por lo que, al final, su estancia en la casa no suponía una molestia.

¿Dónde más invertir?

En general, cuando se está comenzando a invertir, muchos prefieren mantenerse alejados de la volatilidad que caracteriza a los mercados.

En este sentido, los expertos suelen recomendar invertir en cuentas remuneradas. Estas son un tipo de cuentas bancarias que ofrecen un interés por el dinero depositado en ellas.

En otras palabras, es una cuenta de ahorro que, por mantener dinero en ella, ofrece a cambio un interés. Es una forma de hacer crecer los ahorros.

Así, por ejemplo, ahorrando 200 euros mensuales en una cuenta remunerada con un interés del 4%, al final del año se habría conseguido ahorrar 2.452 euros. Si calculamos más a largo plazo, en cinco años se obtendrían 13.340 euros.

Por otro lado, otra opción recomendada para comenzar a invertir son los fondos indexados. Esta opción funciona como un tipo de fondo de inversión que replica a un índice bursátil específico, por ejemplo el IBEX 35.

Al replicar al índice y no intentar combatir al mercado, éste no suele requerir de una gestión activa, sino más bien pasiva. Por eso, son más baratos, porque no tienen costes de gestión.

Además, al ser una gestión pasiva, tampoco es preciso conocer demasiado sobre el mundo del mercado bursátil y funciona como una inversión muy clara y transparente.

Por último, al ser una inversión que permite obtener una cartera diversificada, conllevan menos riesgos de perder todo el dinero invertido.