Ricardo Gil, dueño de un bar, sobre trabajar en Navidad: “Cerramos la última semana. No abrimos desde hace 14 años”

Las claves nuevo Generado con IA Ricardo Gil, dueño de un bar en Alcañiz, cierra su establecimiento durante la última semana de diciembre, incluso en plena campaña navideña. Gil afirma que no abre en Navidad desde hace 14 años, priorizando el descanso propio y de su equipo tras trabajar intensamente el resto del año. A pesar de que la Navidad representa hasta un 20% de la facturación anual en hostelería, Gil mantiene su decisión de cerrar para celebrar con sus seres queridos. El empresario asegura que seguirá cerrando en estas fechas en los próximos años, valorando la gestión positiva y el bienestar del equipo por encima del beneficio económico puntual.

Hacer el agosto en pleno mes de diciembre. Eso es lo que piensan muchas personas respecto a bares y restaurantes. ¿Por qué? Porque es la época donde se mezclan tanto eventos de empresa como familiares.

Por este motivo, resulta un poco desconcertante que el dueño de un bar decida ‘echar la persiana’ y cerrar durante una parte del mes. Es lo que hace Ricardo Gil, empresario hostelero, como se define él mismo en la red social TikTok, en su establecimiento de Alcañiz.

“Soy empresario hostelero y cierro por Navidad”. Así de rotundo se muestra en dicho vídeo en el que echa un rapapolvo a quienes le acusan de estar ido de la cabeza por no abrir en estas fechas tan buenas para la caja del negocio.

Cuestión de descanso

Ricardo es muy claro frente a aquellas personas que le tachan de loco. “Otra vez empezamos con la ‘martingala’ de que a este tío se le fue el ‘bolo’, comenta en el vídeo. ¿Por qué toma esta decisión?

Razones para tomarla no le faltan: “Trabajamos durante 51 semanas, hacemos una gestión positiva”. Y añade: “Una gestión basada en resultados y ventas que nos permite cerrar esta última semana del año tan importante para estar con los seres queridos”.

He aquí los dos pilares que sirven de sustento a su decisión: por un lado, el trabajo duro durante el resto del año; y, por otro lado, el celebrar con los seres queridos tan entrañables fechas.

“No abrimos desde hace 14 años, que son los años que estoy yo dirigiendo este establecimiento”, continúa. “Mi equipo lo necesita y yo también”.

Eso sí, reconoce que esa semana para el sector en general es de “un alto porcentaje de beneficio y un alto porcentaje de ventas”.

Sin embargo, este hecho no le va a hacer cambiar de opinión porque tiene previsto seguir haciéndolo “durante los próximos 14 o más años, que seguiremos haciendo lo mismo”.

Por poner algún ejemplo, en grandes ciudades como Madrid la campaña de Navidad (que abarca desde el puente de diciembre –Constitución e Inmaculada-) hasta el día de Reyes, supone entre un 15% y un 20% del total de la facturación del año.

Para este año, los hosteleros madrileños esperan facturar entre un 5% y un 15% más respecto a 2024. Además, el empleo que se va a crear en el conjunto del país se estima alrededor de 174.000 personas en la hostelería.

Si a la hostelería le unimos el ocio y el comercio minorista, ese porcentaje se dispara hasta el 30%. Ahí influyen tanto el turismo interno, las comidas de empresa y las reuniones familiares.