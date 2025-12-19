Miguel Sanz, dueño de un quiosco en Madrid: “Abro a las 9 de la mañana y estoy hasta las 10 de la noche”

Montaje con Miguel Sanz, dueño de un quiosco en Madrid, y un quiosco (Imagen de archivo)

Miguel Sanz es quiosquero en Madrid desde hace diez años y medio. Sin embargo, antes de ser propietario era cliente de dicho quiosco hasta que un día se dio la oportunidad de un traspaso y lo compró.

Desde aquel día Sanz confesó que se ha dedicado completamente a este negocio y lo ha reinventado enfocándose en lo que verdaderamente le apasiona: el papel.

Con esto, el quiosquero contó en El Intermedio cómo es un día en este negocio vendiendo libros, revistas y periódicos; además de explorar lo demandante de esta línea de trabajo.

"Tenía ganas de trabajar"

Sanz se encontró con el reportero Isma Suarez frente a su quiosco y comentó que su día había comenzado muchas horas antes: "Yo me despierto sobre las 8:00, 8:30 de la mañana y yo abro aquí a las 9:00 de la mañana".

Sin embargo, recalcó que su jornada es un poco más exigente que la tradicional de ocho horas, ya que "estoy todo el día hasta las 9:00, 10:00 de la noche". Así, comentó que su jornada ronda las 12 horas, tomándose ciertos descansos.

Con esto, acotó que se topó con este negocio porque "era cliente de este quiosco y vi que se traspasaba hace ya diez años". Confesó que lo que le impulsó a optar por convertirse en el dueño de dicho quiosco fue su pasión por el papel.

"Como siempre me han gustado tanto el papel, los periódicos, las revistas, los libros, tenía ganas de ponerme a trabajar y lo vi como una oportunidad", manifestó.

Ahora, diez años después comentó que la clave de este trabajo es que "hay que currárselo mucho y nadie se hace rico aquí".

El quiosquero reveló que los autores que suele vender más actualmente son Santiago Posteguillo con su libro 'Los Tres Mundos' y Dan Brown con su libro 'El último secreto'.

Miguel Sanz vendiendo un periódico a uno de sus clientes habituales. laSexta

Además comentó que suele organizar firmas de libros los domingos, donde han ido autores como Andrés Trapiello o Pedro Quartango que aprovechan para "vender un montón de ejemplares".

Independientemente, como se pudo ver en la entrevista, Sanz tiene varios clientes habituales que aprovechan sus mañanas para comprar sus libros, periódicos y revistas en este negocio.

Su pasión por el papel fue lo que motivó a Miguel Sanz a convertirse en el propietario de un quiosco, con ello expresó que a nivel financiero "a mí me sale a cuenta, yo estoy contento".