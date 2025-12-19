José, asesor fiscal, advierte sobre Hacienda: "Si compartes décimo en la lotería te puede decir que es una donación"

Las claves nuevo Generado con IA Compartir un décimo de Lotería de Navidad sin justificarlo ante Hacienda puede considerarse una donación sujeta a impuestos. El asesor fiscal José Ramón López Martínez recomienda firmar un documento con los nombres y firmas de todos los participantes para evitar problemas fiscales. Si no se acredita el reparto, la Agencia Tributaria puede exigir el pago de impuestos adicionales, tanto por el premio como por la supuesta donación. Es aconsejable enviar el documento firmado por WhatsApp o correo electrónico antes del sorteo para evitar futuras complicaciones.

Compartir décimo de cara al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre es una de las prácticas más habituales entre los ciudadanos. Así, te permite compartir con tus seres queridos un billete que, aparte de su cuantía económica, tiene un gran valor sentimental.

Sin embargo, no es suficiente con enviar un Bizum de 10 euros o 5 euros (los décimos valen 20 euros) a un amigo o familiar. Hay que justificar ante Hacienda que el premio es compartido. ¿Cómo? Según el asesor fiscal, José Ramón López Martínez, con un documento que acredite los nombres y apellidos de los participantes y las firmas de todos ellos.

El motivo es que la Agencia Tributaria, si no existe una justificación convincente, puede interpretar que la persona que cobra el décimo, al repartir el dinero con el resto de participantes, ha realizado una donación que se debe tributar. "Si compartes décimo de lotería y no lo justificas, Hacienda te puede decir que lo que realmente has recibido es una donación", advierte el experto.

Las donaciones tributan

En consecuencia, una donación, que se tiene que declarar ante el fisco, supone el riesgo de tener que afrontar una carga tributaria inesperada. López Martínez alerta, a su vez, que "te pueden freír a impuestos".

En un vídeo en su cuenta de TikTok, utiliza un ejemplo muy ilustrativo para entender qué es lo que puede ocurrir si no demuestras que estás compartiendo el billete. "Imagínate que una madre compra un décimo de lotería, le toca y ese décimo lo quiere compartir con su hijo y esta madre no ha hecho ningún documento con la participación de cada uno", arranca.

Y continúa: "Si dos años después, la Agencia Tributaria le manda un requerimiento al hijo y le dice que justifique que ese décimo era realmente compartido con su madre; si no tienes ese documento, como le dé por buscarte las cosquillas, te las encuentran".

Para evitar que el hito de ganar un premio de la lotería se convierta en una batalla contra la Agencia Tributaria, este experto, con más de 700.000 seguidores en su perfil de TikTok, ofrece unas pautas muy concretas que van más allá de escribir los nombres de los participantes con sus respectivas firmas.

"Es mejor hacer un documento y no escribir en el décimo para que no se estropee. Una vez firmado, lo envías por WhatsApp o por correo electrónico y lo envías, muy importante, antes de que se celebre el sorteo", el próximo lunes.

De lo contrario, se corre el riesgo de "pagar los impuestos del premio y, además, te tocaría pagar los impuestos como si fuese una donación".