Rodrigo, camionero autónomo de 29 años, sobre sus inicios en la profesión: "Es como sacarte una carrera universitaria"

El sector del transporte no se caracteriza por tener en plantilla trabajadores jóvenes, ya que estos prefieren otro tipo de oficios o directamente profesiones que requieren de estudios universitarios.

Sin embargo, Rodrigo es una excepción. A sus 29 años, opera como camionero autónomo en el sureste de Murcia. En sus inicios en el mercado laboral empezó trabajando en una fábrica, oficio que le causó muchos dolores de espalda y una gran desmotivación.

Así, con el apoyo de su padre, saltó al mundo del transporte y el cambio ha sido a mejor. Eso sí, los trámites para sacarse el carné fueron más difíciles de lo que imaginaba: "El examen consta de 200 preguntas y tienes que acertar 100 sin fallos como mínimo, ya que cada dos respuestas incorrectas restan una; es como sacarte una carrera universitaria".

Título de transportista

Además, cuenta que se necesita el título de bachillerato para presentarse al examen del título de transportista. En su caso, se acogió a la prueba de acceso a mayores de 25 años, que era la opción más rápida.

Una vez que consiguió el certificado, fue cogiendo experiencia en el transporte de mercancías y, tiempo después, montó su propia empresa en régimen de autónomo.

A nivel económico ha encontrado muchas dificultades porque, además de ser trabajador por cuenta propia y tener que afrontar la cuota y los distintos tributos, pertenece a una cooperativa.

"Si en el sector del transporte los márgenes son mínimos, estando en una cooperativa, los márgenes son aún más estrechos", expone Rodrigo. ¿El motivo? Él tiene sus propios clientes, después la cooperativa factura por él y a continuación tiene que volver a refacturar, destinando una parte a la sociedad.

En cuanto a su vida como autónomo, cuenta que se ha dado cuenta en este tiempo que no puede dar su remuneración por garantizada hasta que acabe el trimestre, debido al cobro trimestral del IRPF.

A pesar de las dificultades económicas, de la frustración de no cumplir con los horarios porque "no me da tiempo" y la reprimenda posterior del cargador; Rodrigo tiene claro que la decisión que tomó de dejar su anterior trabajo y dedicarse al ámbito del transporte fue la correcta. "Ser camionero es mil veces mejor que trabajar en una fábrica", concluye.

Rodrigo es uno de los pocos ejemplos de camioneros jóvenes en España. De hecho, según la Organización Mundial del Transporte por Carretera (IRU), faltan 30.000 camioneros para cubrir la demanda de trabajadores por parte de las empresas.