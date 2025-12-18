Confirmado por el Gobierno: si tienes menos de 26 años podrás viajar por toda España por 30€ al mes a partir de esta fecha

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha anunciado un abono de transporte único nacional que costará 60 euros para adultos y 30 euros para menores de 26 años, disponible a partir de enero de 2026. Este abono permitirá viajes ilimitados en trenes de Cercanías de Renfe, Media Distancia convencional y autobuses interurbanos de larga distancia, pero no incluirá AVE, metro, tranvía ni autobuses urbanos. Las comunidades autónomas han criticado que no fueron consultadas sobre la medida, aunque el Gobierno espera unificar todos los modos de transporte en el futuro. Se estima que dos millones de usuarios se beneficiarán del nuevo abono, que permitirá ahorros de hasta el 60% en el gasto mensual de transporte público para algunos trabajadores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado recientemente la creación de un nuevo abono de transportes único que entrará en vigor en 2026 y que se podrá utilizar por todo el territorio nacional. En otros países europeos, entre ellos Alemania, este billete ya existe desde hace varios años.

En España va a tener un precio de 60 euros para adultos y de 30 euros para jóvenes menores de 26 años. Eso sí, sólo se va a poder utilizar en los servicios de transporte de competencia estatal, así como trenes de Cercanías de Renfe, Media Distancia convencional y autobuses interurbanos de larga distancia.

Por lo tanto, el nuevo título, que se pondrá en marcha a partir del 19 de enero, no se podrá utilizar en los servicios de trenes de Alta Velocidad (AVE) ni en los transportes más típicos de las ciudades como metro, tranvía o autobuses urbanos porque son de competencia autonómica.

AVE y metro quedan fuera

Así, muchos usuarios tendrán que combinar su abono regional con el nuevo título aprobado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Eso sí, será posible realizar viajes interprovinciales de forma ilimitada, aunque se descartan trayectos veloces en AVE, muy típico para personas que trabajan en Madrid o Barcelona, pero viven en otras provincias más baratas.

Además, no va a sustituir otros descuentos que en principio expiraban el próximo 31 de diciembre, como el abono mensual de Cercanías a 20 euros, pero desde la cartera de Transportes han confirmado que se van a prorrogar en 2026.

Las comunidades autónomas han criticado que el Ejecutivo no ha consultado con ellas la aprobación del nuevo abono a pesar de que las competencias en materia de transporte están repartidas entre el Estado, las autonomías y las entidades locales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha subrayado en este sentido que "nos hubiera gustado que se unieran desde el principio, pero no ha podido ser por distintas razones. Pero estoy convencido de que se irán integrando". No obstante, no ha dado más detalles sobre las razones de que no se hayan unido a la apuesta por el abono único.

El objetivo del Gobierno es que en el futuro se unan "todos los modos de transporte del país que hoy están en manos de las CCAA" para que los abonos de transporte estén unificados independientemente de si se coge un tren, un autobús o un metro en territorios distintos.

Según el Gobierno, la medida va a beneficiar a dos millones de usuarios. "Un trabajador que viaje a diario de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público", argumentó Pedro Sánchez.